Par uhapšen zbog ranjavanja muškarca: Nanijeli mu teške povrede oka

Beogradska policija, po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva, uhapsila je juče par koji je u subotu brutalno pretukao i ranio 35-godišnjeg muškarca ispred TC "Rajićeva", saznaje "Telegraf.rs".

Žrtva je zadobila teške povrede oka, a svemu je prethodila svađa oko djevojke.

Beogradska policija lišila je slobode Jelenu Č. (28) i njenog partnera Uroša I. (36) zbog sumnje da su u subotu izvršili brutalni napad na jednog tridesetpetogodišnjaka. Prema informacijama iz istrage, napad se dogodio nakon verbalnog sukoba koji je ubrzo prerastao u fizičko nasilje sa teškim posljedicama.

Makazama na žrtvu: Teška povreda oka

Istraga ukazuje na to da su osumnjičeni žrtvu prvo pretukli, a potom su upotrebljene i makaze. Nesrećni muškarac je tom prilikom zadobio jezive povrede, a ljekari su konstatovali tešku povredu oka, zbog čega je hitno hospitalizovan.

Ljubomora i svađa oko djevojke

Iako se u početku sumnjalo na različite motive, izvor blizak istrazi navodi da je do krvavog obračuna došlo zbog svađe oko djevojke. Još uvijek nije precizirano da li je u pitanju raniji sukob ili trenutna ljubomorna scena koja je izmakla kontroli.

Pravne posljedice i kvalifikacija djela

Oboje osumnjičenih su zadržani po nalogu Prvog OJT u Beogradu, ali im se na teret stavljaju različita krivična dela:

Jelena Č. (28) se tereti za nanošenje teških tjelesnih povreda.

Uroš I. (36) odgovaraće za nasilničko ponašanje.

"Njima je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, u okviru kojih će biti saslušani u nadležnom tužilaštvu," navodi izvor.

Istraga je u toku, a očekuje se da će svjedočenje oštećenog, nakon što njegovo zdravstveno stanje to dozvoli, rasvijetliti sve detalje ovog brutalnog incidenta koji je uznemirio Beograđane i koji je objavljen na društvenim mrežama.

