Par uhapšen zbog ranjavanja muškarca: Nanijeli mu teške povrede oka

15.04.2026 10:58

Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Beogradska policija, po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva, uhapsila je juče par koji je u subotu brutalno pretukao i ranio 35-godišnjeg muškarca ispred TC "Rajićeva", saznaje "Telegraf.rs".

Žrtva je zadobila teške povrede oka, a svemu je prethodila svađa oko djevojke.

ILU-FUDBALSKA-LOPTA-060925

Fudbal

Preminuo čuveni fudbaler Real Madrida

Beogradska policija lišila je slobode Jelenu Č. (28) i njenog partnera Uroša I. (36) zbog sumnje da su u subotu izvršili brutalni napad na jednog tridesetpetogodišnjaka. Prema informacijama iz istrage, napad se dogodio nakon verbalnog sukoba koji je ubrzo prerastao u fizičko nasilje sa teškim posljedicama.

Makazama na žrtvu: Teška povreda oka

Istraga ukazuje na to da su osumnjičeni žrtvu prvo pretukli, a potom su upotrebljene i makaze. Nesrećni muškarac je tom prilikom zadobio jezive povrede, a ljekari su konstatovali tešku povredu oka, zbog čega je hitno hospitalizovan.

Петер Мађар

Svijet

Mađar se posvađao sa voditeljem u emisiji

Ljubomora i svađa oko djevojke

Iako se u početku sumnjalo na različite motive, izvor blizak istrazi navodi da je do krvavog obračuna došlo zbog svađe oko djevojke. Još uvijek nije precizirano da li je u pitanju raniji sukob ili trenutna ljubomorna scena koja je izmakla kontroli.

Pravne posljedice i kvalifikacija djela

Oboje osumnjičenih su zadržani po nalogu Prvog OJT u Beogradu, ali im se na teret stavljaju različita krivična dela:

Jelena Č. (28) se tereti za nanošenje teških tjelesnih povreda.

Uroš I. (36) odgovaraće za nasilničko ponašanje.

Зорица Беунцлик-24102025

Scena

Pjevač otkrio nove informacije o zdravstvenom stanju Zorice Brunclik: ''Ide na bolje''

"Njima je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, u okviru kojih će biti saslušani u nadležnom tužilaštvu," navodi izvor.

Istraga je u toku, a očekuje se da će svjedočenje oštećenog, nakon što njegovo zdravstveno stanje to dozvoli, rasvijetliti sve detalje ovog brutalnog incidenta koji je uznemirio Beograđane i koji je objavljen na društvenim mrežama.

(Telegraf.rs)

Pročitajte više

Предсједник Доналд Трамп стиже из Плаве собе да говори о рату у Ирану из Крос хола Бијеле куће у сриједу, 1. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp o sporazumu sa Iranom: Veoma moguće

1 h

0
Свиреп злочин: Убио старца бетонским блоком

Svijet

Svirep zločin: Ubio starca betonskim blokom

1 h

0
Руководство Српске у Београду чекају долазак предсједника Србије Александра Вучића

Republika Srpska

Stevandić zadovoljan zajedništvom Srbije i Srpske

1 h

0
Ротација на поицијском аутомобилу.

Hronika

Težak udes na auto-putu: Dijelovi automobila rasuti po putu

1 h

0

Više iz rubrike

Ротација на поицијском аутомобилу.

Hronika

Težak udes na auto-putu: Dijelovi automobila rasuti po putu

1 h

0
Жена (50) пронађена у локви крви испред зграде

Hronika

Žena (50) pronađena u lokvi krvi ispred zgrade

1 h

0
У "аудију" превозио више од 4,5 килограма дроге

Hronika

U "audiju" prevozio više od 4,5 kilograma droge

1 h

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Hronika

Službenik Suda BiH uhapšen zbog pronevjere oduzetog novca

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

42

Ako ste rođeni u jednom od ovih znakova, u maju vam se smiješi veliki novčani dobitak

11

34

Na ovim pumpama povrat od 0,10 KM po litru goriva, oglasio se Minić

11

30

Kupovina "salonca" pustoši novčanik: Isplati li se više polovnjak?

11

24

Taliću pet godina zatvora za brutalno razbojništvo u Gradišci

11

17

Ako imate česte jutarnje glavobolje, ovo morate znati

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner