U "audiju" prevozio više od 4,5 kilograma droge

Trebinjska policija uhapsila je N.S. koji je u automobilu "audi A6" prevozio više od 4,5 kilograma droge, koja je oduzeta.

U PU Trebinje navode da je N.S. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogom.

"Policijski službenici su juče, 14. aprila u mjestu Aleksina Međa, grad Trebinje zaustavili i kontrolisali automobil "audi A6" kojim je upravljalo N.S, nakon čega su izvršili pretres, kojom prilikom su pronašli i privremeno oduzeli 2,89 kilograma marihuane, 1,7 kilograma bijelog praha nalik amfetamin spidu i 17,8 grama kokaina, kao i druge predmete koji će se koristiti u dokazivanju krivičnog djela", saopštila je PU Trebinje.

Hronika Službenik Suda BiH uhapšen zbog pronevjere oduzetog novca

O svemu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju koje je policijskim službenicima naložilo da preduzmu mjere i radnje na dokumentovanju krivičnog djela