Blokada puta Banjaluka–Jajce: Formirana duga kolona vozila u obe trake

Saobraćaj na magistralnom putu Banjaluka–Jajce potpuno je blokiran zbog saobraćajne nezgode koja se danas dogodila u mjestu Krupa na Vrbasu.

Do saobraćajne nezgode je došlo na dionici puta od Krupe na Vrbasu prema Bočcu, nakon čega je saobraćaj obustavljen,a vozila stoje u obe trake.

Udes Bočac - Banjaluka

Formirana je duga kolona vozila, a vozači nepomično stoje u mjestu, kako javljaju sa lica mjesta prisutni.