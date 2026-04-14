Dino Ćorić, Armin Šljivo i Nikola Pranjić su osumnjičeni zbog ubistva Adnana Metanovića

Dino Ćorić, Armin Šljivo i Nikola Pranjić osumnjičeni su za ubistvo Adnana Metanovića u sarajevskom naselju Dobrinja.

Njegovo beživotno tijelo je juče pronađeno u ulici Dobrinjske bolnice. Iako je prvobitna informacija ukazivala da se radi o samoubistvu, istražitelji su utvrdili nepravilnosti te je došlo do hapšenja.

Njih trojica su osumnjičeni da su počinili krivično d‌jelo ubistvo u saučesništvu.

Advokat Omar Mehmedbašić, advokat Ćorića i Šljive je rekao za Klix.ba da su njih dvojica negirali ubistvo Metanovića.