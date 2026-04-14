Poznat uzrok smrti muškarca koji je upao u šaht u Prijedoru

SRNA

14.04.2026 13:14

Познат узрок смрти мушкарца који је упао у шахт у Приједору

Uzrok smrti muškarca, koji je pronađen mrtav u šahtu u Prijedoru, je prelom vratne kičme, izjavila je glavni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru Slađana Marić.

Ona je navela da se radi o muškarcu D.Đ. (57) iz Prijedora.

”Za sada nema indicija da je smrt nastupila izvršenjem krivičnog djela. Naloženo je vještačenje na prisustvo alkohola u organizmu", rekla je Marić za agenciju Srna.

Tijelo muškarca juče je oko 18.30 časova pronađeno u šahtu nedaleko od Željezničke stanice u Prijedoru. Slučaj je policiji prijavio radnik ŽRS i na licu mjesta je izvršen uviđaj i tužilaštvo je naložilo obdukciju.

Poznat uzrok smrti muškarca koji je upao u šaht u Prijedoru

