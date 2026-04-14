Fudbaler šakom udario sudiju u Zvorniku, prijeti mu do pet godina zatvora

Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini podiglo je optužnicu protiv fudbalera Š.P. iz Zvornika jer je na prijateljskoj utakmici šakom u glavu udario sudiju J.M.

Prijateljska utakmica

Napad se dogodio 6. avgusta 2023. godine na prijateljskoj utakmici koja se igrala između FK ”Lokanj” i OFK ”Janja”, koji su se te sezone takmičili u Regionalnoj ligi Republike Srpske - Istok.

Meč se igrao na stadionu ”Lokvanja” i u optužnici se navodi da je Š.P. tokom utakmice, kao igrač gostujućeg OFK ”Janja”, ušao u verbalnu raspravu sa sudijom J.M.

Sudiju napao zbog žutog kartona

”Kada mu je sudija dao žuti karton zbog počinjenog prekršaja, optuženi je u namjeri da ga fizički napadne, udario pesnicom J.M. u predio potiljka, a potom u lice. Tom prilikom mu je nanio lake tjelesne povrede i iščašenje prsta šake”, navodi se u optužnici.

Zaprijećeno do pet godina zatvora

Zbog napada na sudiju Š.P. je na teret stavljeno krivično djelo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu. Ukoliko se dokaže krivica za to djelo je zaprijećena kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora.

Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Zvorniku.