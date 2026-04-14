Logo
Large banner

Užas u Sarajevu: Ubili muškarca, pa bacili tijelo sa balkona da izgleda kao samoubistvo

Autor:

ATV
14.04.2026 10:37

Komentari:

0
Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

Prava drama odvijala se juče u ulici Dobrinjske bolnice u sarajevskom naselju Dobrinja.

Pripadnici PS Dobrinja su zaprimili poziv građana da se na asfaltu nalazi tijelo muškarca, koji je, prema navodima, "najvjerovatnije stradao usljed pada sa visine".

- Izlaskom na teren, policijski službenici su potvrdili navode prijave, a smrt muškarca je konstatovala ljekar Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS. Utvrđeno je da je preminuli A.M. (1990) iz Sarajeva - navode iz MUP-a KS.

Prema nezvaničnim informacijama, prvo se sumnjalo na samoubistvo.

- Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva KS koji je rukovodio uviđajem, kojeg su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a KS. Radeći na rasvjetljavanju svih okolnosti nastanka smrti 36-godišnjaka, policijski službenici su u večernjim satima slobode lišili tri muškarca iz Sarajeva, N.P. (1999), A.Š. (2000) i D.Ć. (1993) zbog osnova sumnje da su počinili krivično djelo Ubistvo u saučesništvu. Osumnjičeni su na kriminalističkoj obradi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a KS - istakli su iz MUP-a KS.

(Avaz)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sarajevo

Ubistvo

MUP Kanton Sarajevo

uviđaj

ubistvo na Dobrinji

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner