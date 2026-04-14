Užas u Sarajevu: Ubili muškarca, pa bacili tijelo sa balkona da izgleda kao samoubistvo

Pripadnici PS Dobrinja su zaprimili poziv građana da se na asfaltu nalazi tijelo muškarca, koji je, prema navodima, "najvjerovatnije stradao usljed pada sa visine".

Srbija Pacijent udario doktora u bolnici: Bio nezadovoljan tretmanom?

- Izlaskom na teren, policijski službenici su potvrdili navode prijave, a smrt muškarca je konstatovala ljekar Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS. Utvrđeno je da je preminuli A.M. (1990) iz Sarajeva - navode iz MUP-a KS.

Prema nezvaničnim informacijama, prvo se sumnjalo na samoubistvo.

Region Četiri automobila izgorjela na parkingu Uprave za imovinu

- Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva KS koji je rukovodio uviđajem, kojeg su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a KS. Radeći na rasvjetljavanju svih okolnosti nastanka smrti 36-godišnjaka, policijski službenici su u večernjim satima slobode lišili tri muškarca iz Sarajeva, N.P. (1999), A.Š. (2000) i D.Ć. (1993) zbog osnova sumnje da su počinili krivično djelo Ubistvo u saučesništvu. Osumnjičeni su na kriminalističkoj obradi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a KS - istakli su iz MUP-a KS.

(Avaz)