Četiri automobila izgorjela na parkingu Uprave za imovinu

Četiri automobila su potpuno izgorjela, a osam je oštećeno u požaru koji je rano jutros izbio na parkingu Uprave za imovinu u podgoričkom naselju Masline, saopštila je Uprava policije Crne Gore.
Obezbjeđenje parkinga Uprave za imovinu obavijestilo je o požaru pripadnike Odjeljenja bezbjednosti Podgorica jutros u 4.40 časova.
Požar je lokalizovan, a utvrđeno je da su četiri putnička automobila u potpunosti izgorjela, dok su na osam vozila nastala oštećenja, navodi se u saopštenju.
Policija preduzima aktivnosti na rasvjetljavanju slučaja, a o svemu je upoznat tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici koji je naložio da uviđaj bude izvršen u prisustvu vještaka za požare i eksplozije.
(SRNA)
