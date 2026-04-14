Četiri automobila izgorjela na parkingu Uprave za imovinu

ATV
14.04.2026 10:10

Četiri automobila su potpuno izgorjela, a osam je oštećeno u požaru koji je rano jutros izbio na parkingu Uprave za imovinu u podgoričkom naselju Masline, saopštila je Uprava policije Crne Gore.

Obezbjeđenje parkinga Uprave za imovinu obavijestilo je o požaru pripadnike Odjeljenja bezbjednosti Podgorica jutros u 4.40 časova.

Požar je lokalizovan, a utvrđeno je da su četiri putnička automobila u potpunosti izgorjela, dok su na osam vozila nastala oštećenja, navodi se u saopštenju.

Policija preduzima aktivnosti na rasvjetljavanju slučaja, a o svemu je upoznat tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici koji je naložio da uviđaj bude izvršen u prisustvu vještaka za požare i eksplozije.

(SRNA)

