Logo
Large banner

Sutra počinje dvodnevna blokada teretnog saobraćaja

Autor:

ATV
13.04.2026 20:19

Komentari:

0
Превозници протестују
Foto: ATV

Na graničnim prelazima u Crnoj Gori sutra će početi dvodnevna blokada teretnog saobraćaja zbog mjera EU da se smanji njihov vremenski rok boravka u državama Unije, saopštilo je Udruženje prevoznika.

Blokada će početi u 10.00 časova i trajaće do 10.00 časova u četvrtak, 16. aprila.

Iz Udruženja prevoznika su podsjetili da im je Uprava policije odobrila protest na svim graničnim prevoznima, izuzev u Luci Bar.

Blokada graničnih prelaza za teretni saobraćaj izuzeće prevoz lijekova, životinja i zapaljivog materijala.

Iz Udruženja su poručili da će, ukoliko nam se ne ispune zahtjevi, pokušati da produže protest, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Blokada granica prevoznici

prevoznici

Crna Gora

Kamion

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

01

Suspendovan KK Partizan?

20

58

Za Strijelca je počela nedjelja velikih promjena

20

55

Drama u Kotor Varošu: Muškarac prijetio bombom, policija ga savladala

20

40

Stiglo upozorenje iz Teherana: Američki brodovi će biti poslati na dno mora

20

33

Viktor Orban se oglasio dan nakon izbornog poraza

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner