Sutra počinje dvodnevna blokada teretnog saobraćaja

Na graničnim prelazima u Crnoj Gori sutra će početi dvodnevna blokada teretnog saobraćaja zbog mjera EU da se smanji njihov vremenski rok boravka u državama Unije, saopštilo je Udruženje prevoznika.

Blokada će početi u 10.00 časova i trajaće do 10.00 časova u četvrtak, 16. aprila.

Iz Udruženja prevoznika su podsjetili da im je Uprava policije odobrila protest na svim graničnim prevoznima, izuzev u Luci Bar.

Blokada graničnih prelaza za teretni saobraćaj izuzeće prevoz lijekova, životinja i zapaljivog materijala.

Iz Udruženja su poručili da će, ukoliko nam se ne ispune zahtjevi, pokušati da produže protest, prenosi Srna.