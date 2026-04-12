Ovakav prizor na graničnom prelazu Gradiška sigurno ne pamtite

Autor:ATV
Komentari:0
Kamere Auto-moto saveza Republike Srpske danas, na Vaskrs 12. aprila, na Graničnom prelazu Gradiška bilježi prizore kakvi nisu dugo viđeni.
Iako smo navikli na ogromne gužve, kamere prikazuju da u ovim trenucima to nije tako.
Kako se može vidjeti, kontrolu prođe tek nekoliko vozila.
Tako, na primjer u 17:33 sati, u koloni su stajala svega dva putnička vozila.
Svega nekoliko minuta ranije, na izlazu iz Republike Srpske u koloni nije bilo nijednog automobila.
Ipak, pretpostavlja se da će situacija da se promijeni nešto kasnije, kada naši građani koji su za Vaskrs došli iz inostranstva krenu da se vraćaju.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
24 min0
Društvo
1 h0
Društvo
2 h0
Društvo
3 h0
Najnovije
Najčitanije
17
40
17
25
17
20
17
17
17
12
Trenutno na programu