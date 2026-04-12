Na ovim graničnim prelazima su najduža zadržavanja

Na graničnim prelazima Velika Kladuša i Donja Gradina pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, saopšteno je iz AMS RS.

Iz AMS su napomenuli da se na granicama sa EU u potpunosti prijmenjuje novi EES sistem za građane trćih zemalja, odnosno sistem će biti 24 sata aktivan. Zbog toga se mogu očekivati duža zadržavanja na graničnim prelazima sa Hrvatskom.

Fudbal Nerealne scene u Hrvatskoj: Namjerno postigao autogol

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3.5 tone.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Povoljni su uslovi za vožnju i saobraćaj se na većini puteva odvija po pretežno suvim kolovozima.