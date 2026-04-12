Na ovim graničnim prelazima su najduža zadržavanja

Autor:ATV
Komentari:0
Na graničnim prelazima Velika Kladuša i Donja Gradina pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, saopšteno je iz AMS RS.
Iz AMS su napomenuli da se na granicama sa EU u potpunosti prijmenjuje novi EES sistem za građane trćih zemalja, odnosno sistem će biti 24 sata aktivan. Zbog toga se mogu očekivati duža zadržavanja na graničnim prelazima sa Hrvatskom.
Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3.5 tone.
Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.
Povoljni su uslovi za vožnju i saobraćaj se na većini puteva odvija po pretežno suvim kolovozima.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
27 min0
Zdravlje
35 min0
Svijet
43 min0
Ostali sportovi
51 min0
Društvo
1 h0
Društvo
2 h0
Društvo
3 h0
Društvo
5 h1
Najnovije
Najčitanije
17
40
17
25
17
20
17
17
17
12
Trenutno na programu