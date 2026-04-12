Sudija iz Banjaluke Dušan Maksić dijeli pravdu na Evropskom kupu u Italiji

Sudija iz Banjaluke Dušan Maksić boravi u italijanskom Linjanu gdje je juče i danas dijelio pravdu na Evropskom Juniorskom džudo kupu.

Maksić je istakao da je ovaj angažman za njega veliko iskustvo.

"Konstantno ulažem u sebe kada je suđenje u pitanju, te se izuzetno posvećeno i predano bavim džudo suđenjem. Jedini sam sudija iz naše zemlje koji se nalazi na ovom Kupu te smatram da sam dostojno predstavio svoj savez i čelne ljude te im se ovom prilikom izuzetno zahvaljujem. Savez je prolazio izuzetan turbulentan period te rukovodeći ljudi dali su mi priliku te su uvažili i prepoznali moj rad i kvalitet". kaže Maksić.

Inače, Maksić je za prošlu godinu za najbolje rangiranog sudiju ispred Džudo saveza Republike Srpske, a zasluge za taj uspjeh pripisuje napornom radu i posvećenosti.

"Mi po povratku kući nastavljamo dalje, gdje nas očekuje već sljedeći vikend Prvenstvo BiH za Juniore i U 16. Nakon toga nastavljam dalje sa suđenjima po Evropi na izuzetno ozbiljnim takmičenjima", rekao je on i zaključio:

"Zahvalnost ekipi ATV-a koja uvijek rado prati sport, te bih poželio svima srećan Vaskrs uz poruku Hristos Voskrese, radost donese".