Srbija savladala Holandiju, ali je opet u teškoj situaciji

11.04.2026 17:14

Foto: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Vaterpolo reprezentacija Srbije pobijedila je danas u grčkom Aleksandropoliju selekciju Holandije rezultatom 16:12 u meču drugog kola grupe D kvalifikacionog turnira Divizije 1 za učešće na finalnom turniru Svjetskog kupa.

Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Nikola Jakšić sa pet golova, dok je Vasilije Martinović postigao četiri.

U selekciji Holandije istakao se Lars ten Broek sa tri pogotka.

Vaterpolisti Hrvatske su ranije danas u grupi D pobijedili SAD rezultatom 18:12.

Hrvatska je vodeća u grupi D sa šest bodova, Srbija i SAD imaju po tri, dok je Holandija bez bodova.

Srbija će sutra u trećem, posljednjem kolu igrati protiv Hrvatske.

Uprkos pobjedi, Srbija je u poprilično teškoj situaciji.

Hrvatska sada ima šest bodova, SAD i Srbija po tri, dok je Holandija bez bodova.

Računica je poznata za posljdnji okršaj. Srpskoj reprezentaciji, koja je za dva gola bila lošija od SAD, biće potrebno slavlje sa barem četiri, a najvjerovatnije i pet golova razlike kako bi eliminisala Hrvatsku i tako u krugu tri selekcije sa istim brojem bodova bila najbolja.

Naravno, pod uslovom da SAD pobijede Holandiju, što se očekuje. Ako Holanđani slave, ili izbore penale, Srbiji je dovoljna i sama pobjeda nad komšijama, nevažno kojom razlikom, dok god je ostvarena prije penala.

Podsjetimo, Srbija je u glavnoj grupnoj fazi osim Holandije, za rivale imala i Grčku i Mađarsku, ali je doživjela i dva poraza.

Plasman na finalni turnir Svjetskog kupa, koji je na programu od 22. do 26. jula u Sidneju, izboriće pobjednik grupe D.

