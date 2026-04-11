Srbija savladala Holandiju, ali je opet u teškoj situaciji

Vaterpolo reprezentacija Srbije pobijedila je danas u grčkom Aleksandropoliju selekciju Holandije rezultatom 16:12 u meču drugog kola grupe D kvalifikacionog turnira Divizije 1 za učešće na finalnom turniru Svjetskog kupa.

Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Nikola Jakšić sa pet golova, dok je Vasilije Martinović postigao četiri.

U selekciji Holandije istakao se Lars ten Broek sa tri pogotka.

Vaterpolisti Hrvatske su ranije danas u grupi D pobijedili SAD rezultatom 18:12.

Hrvatska je vodeća u grupi D sa šest bodova, Srbija i SAD imaju po tri, dok je Holandija bez bodova.

Srbija će sutra u trećem, posljednjem kolu igrati protiv Hrvatske.

Uprkos pobjedi, Srbija je u poprilično teškoj situaciji.

Računica je poznata za posljdnji okršaj. Srpskoj reprezentaciji, koja je za dva gola bila lošija od SAD, biće potrebno slavlje sa barem četiri, a najvjerovatnije i pet golova razlike kako bi eliminisala Hrvatsku i tako u krugu tri selekcije sa istim brojem bodova bila najbolja.

Naravno, pod uslovom da SAD pobijede Holandiju, što se očekuje. Ako Holanđani slave, ili izbore penale, Srbiji je dovoljna i sama pobjeda nad komšijama, nevažno kojom razlikom, dok god je ostvarena prije penala.

Podsjetimo, Srbija je u glavnoj grupnoj fazi osim Holandije, za rivale imala i Grčku i Mađarsku, ali je doživjela i dva poraza.

Plasman na finalni turnir Svjetskog kupa, koji je na programu od 22. do 26. jula u Sidneju, izboriće pobjednik grupe D.