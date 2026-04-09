Mališani sanjaju odlazak na Olimpijadu

ATV
09.04.2026 10:39

Млади џудисти Џудо клуба Борац вјежбају током тренинга
Foto: Printscreen/X

Nakon četiri godine uspješnog rada ukazala se nova šansa za polaznike programa Inkluzivnog džudoa u organizaciji DžK Borac.

Profesor Mile Šikman sa saradnicima već godinama uvodi mališane u svijet sporta, koji im pomaže u socijalizaciji i druženju.

A sad imaju priliku da se dokažu i na međunarodnoj sceni. To su Svjetske igre Specijalne olimpijade, koje će se održati 2027. godine u Čileu. Najveći sportski i humanitarni događaj inkluzivnog sporta će okupiti preko 6.000 takmičara i 35.000 ostalih učesnika, iz više od 170 zemalja, dolazi u Santjago. Takmičenje će se odvijati u 22 olimpijska sporta, a jedan od njih je svakako i džudo.

-Naša mala sekcija će biti spremna. Nastavljamo da marljivo radimo i spremamo se. Prva smotra koju ćemo imati je Specijalna olimpijada Džudo open Sarajevo 2026, koja će se održati od 23. do 26. septembra 2026. godine. Nadam se da će neko od naših takmičara da se kvalifikuje na predstojeću Olimpijadu. Radujem se njihovom uspjehu. Prije četiri godine veliki poduhvat je bio da uopšte obuku kimono i izađu na tatami. A danas već uveliko vježbaju i spremaju se za velika djela- istakao je profesor Mile Šikman koji predano radi s najmlađima.

Napredak koji su mališani postigli i njihovi osmjesi kao i druženje s vršnjacima su najveća nagrada.

- Ovo je najbolji dokaz da su djeca sa poteškoćama u razvoju ravnopravni članovi društva, samo im treba dati priliku da se pokažu. Za njih ovo nije samo iskazivanje međusobnog poštovanja, već dio važne rutine koja im pomaže u orijentaciji i samoregulaciji. Ova rutina za njih ima višestruke benefite. Jasno pravila pružaju im osjećaj sigurnosti i kontrole prostora, a svaka uspješno izvedena tehnika gradi i podiže osjećaj samopouzdanja. Motorički razvoj je posebno izražen na mekoj podlozi, jer poboljšavaju balans, koordinaciju i ukupnu orijentaciju u prostoru. Socijalizacija i osjećaj pripadništva grupi je poseban doprinos ukupnom razvoju- istakao je Šikman

Zajedno u radu sa prof. Šikmanom angažovana je i trener Borjana Marajnović, koja će takođe učestvovati na pomenutim događajima.

