Logo
Large banner

Lijepa priča u gradu na Sani: Doktori, magistri i inženjeri osnovali Vaterpolo klub Prijedor, cilj je samo jedan

Autor:

ATV
07.04.2026 10:48

Komentari:

0
Ватерполисти у Приједору
Foto: Ustupljena fotografija

U vremenu koje je sve samo ne vedro i lijepo grupa entuzijasta odlučila je da osnuje Vaterpolo klub Prijedor, kolektiv koji počiva na drugarstvu, želji za kvalitetno provedenim slobodnim vremenom, ali misiji krčenja puta naraštajima koji dolaze.

U gradu na Sani šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog vijeka igrao se vaterpolo na ozbiljnom nivou, ali je kao i dosta toga u ostalim sferama sve utihnulo nesrećnih devedesetih. Ipak, momci koji su odrasli na ovoj lijepoj rijeci u minule dvije godine pokrenuli su stvari sa mrtve tačke, marljivo radeći i šireći ideju. Nedavno su došli do trenutka kada su zvanično osnovali klub.

"Sve je krenulo iz jednog kafića na Sani gdje se skupljamo. Slušali smo priče starijih sugrađana kako se nekada „pikao“ respektabilan vaterpolo u okvirima bivše države, te odlučili da pokušamo. Svi smo bivši sportisti, dosta momaka je za vrijeme studija igralo vaterpolo, a cijelo ljeto smo na kupalištu... Za početak smo igrali na Gradskom bazenu, a potom obnovili teren na Sani, igrali rekreativno i tokom zime u Banjaluci. Osnivanje kluba bio je logičan slijed, jer imamo grupu od 25 momaka koji su ostvareni u privatnom životu. Među nama su doktori, magistri, inžinjeri, profesori... Mahom smo porodični ljudi i nastojimo da generacijama koje dolaze ostavimo nešto kao nasljedstvo", rekao je predsjednik kluba Vladimir Trifunović.

Напад ВК Борац

Hronika

Hapšenje zbog napada na vaterpoliste Borca

Ideju su pozdravili sugrađani, ali i lokalne vlasti pa će najmlađi sportski kolektiv u gradu uskoro imati profesionalan teren na otvorenom bazenu, te ostale potrebne rekvizite za rad.

"Oprema je skupa, teren košta oko 12.000 KM, ali smo uz podršku Gradske uprave uspjeli da ga kupimo. Uskoro će stići i biti postavljen, a u zavisnosti od vremenskih uslova plan je da od 1. juna počne sa radom škola vaterpola. To i jeste glavni cilj - da u narednih nekoliko godina postavimo sistem i obezbijedimo mladima ono što mi nismo imali",rekao je Trifunović.

Vaterpolo porodica u Srpskoj i BiH nije velika, a Prijedorčani njeguju dobre odnose sa svim klubovima.

"Redovno igramo sparing mečeve u Banjaluci. Dok klub ne bude imao posloženu strukturu nećemo aplicirati za učlanjenje u Vaterpolo savez Republike Srpske, ali imamo zdravu osnovu i dobru saradnju sa svim kolegama iz regiona. Želimo da napravimo zdrav klub sa akcentom na omladinskoj školi, a mi „matori“ da imamo dobru rekreaciju i druženje što je moguće duže",naglasio je Trifunović.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

vaterpolo

Rijeka Sana

Prijedor

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ко је Хрватица која је освојила злато са Србијом? Дајану су називали "тројанским коњем", а нико ово није знао

Ostali sportovi

Ko je Hrvatica koja je osvojila zlato sa Srbijom? Dajanu su nazivali "trojanskim konjem", a niko ovo nije znao

2 mj

0
"Хорор" пред финале: Селектор Стевановић изнио шокантне детаље послије злата!

Ostali sportovi

"Horor" pred finale: Selektor Stevanović iznio šokantne detalje poslije zlata!

2 mj

0
Додик честитао злато ватерполистима: Република Српска се радује с вама

Ostali sportovi

Dodik čestitao zlato vaterpolistima: Republika Srpska se raduje s vama

2 mj

2
Ватерполо

Ostali sportovi

Poznato kad vaterpolisti Srbije igraju polufinale

2 mj

1

Više iz rubrike

Теретана

Ostali sportovi

KBK Laktaši dobili novu salu za treniranje

2 d

0
Рукометни клуб Борац

Ostali sportovi

RK Borac pravi šampionski tim za narednu sezonu

4 d

0
Убијен двоструки олимпијац: Детаљи леде крв у жилама

Ostali sportovi

Ubijen dvostruki olimpijac: Detalji lede krv u žilama

4 d

0
Свијећа

Ostali sportovi

Umro Zoran Milovanović

4 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

00

14

Zbog djece stradalog sveštenika iz Dervente na nogama i Amerika

23

38

Odjekuju eksplozije: Iran napao pred istek ultimatuma

23

30

Sveštenik Darko spasio život svešteniku Bogdanu

23

23

Zvezda se uzdigla nakon poraza u derbiju: Pariz pao

23

15

Brejk Bajerna u Madridu, Minimalac Arsenala

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner