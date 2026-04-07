Lijepa priča u gradu na Sani: Doktori, magistri i inženjeri osnovali Vaterpolo klub Prijedor, cilj je samo jedan

U vremenu koje je sve samo ne vedro i lijepo grupa entuzijasta odlučila je da osnuje Vaterpolo klub Prijedor, kolektiv koji počiva na drugarstvu, želji za kvalitetno provedenim slobodnim vremenom, ali misiji krčenja puta naraštajima koji dolaze.

U gradu na Sani šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog vijeka igrao se vaterpolo na ozbiljnom nivou, ali je kao i dosta toga u ostalim sferama sve utihnulo nesrećnih devedesetih. Ipak, momci koji su odrasli na ovoj lijepoj rijeci u minule dvije godine pokrenuli su stvari sa mrtve tačke, marljivo radeći i šireći ideju. Nedavno su došli do trenutka kada su zvanično osnovali klub.

"Sve je krenulo iz jednog kafića na Sani gdje se skupljamo. Slušali smo priče starijih sugrađana kako se nekada „pikao“ respektabilan vaterpolo u okvirima bivše države, te odlučili da pokušamo. Svi smo bivši sportisti, dosta momaka je za vrijeme studija igralo vaterpolo, a cijelo ljeto smo na kupalištu... Za početak smo igrali na Gradskom bazenu, a potom obnovili teren na Sani, igrali rekreativno i tokom zime u Banjaluci. Osnivanje kluba bio je logičan slijed, jer imamo grupu od 25 momaka koji su ostvareni u privatnom životu. Među nama su doktori, magistri, inžinjeri, profesori... Mahom smo porodični ljudi i nastojimo da generacijama koje dolaze ostavimo nešto kao nasljedstvo", rekao je predsjednik kluba Vladimir Trifunović.

Hronika Hapšenje zbog napada na vaterpoliste Borca

Ideju su pozdravili sugrađani, ali i lokalne vlasti pa će najmlađi sportski kolektiv u gradu uskoro imati profesionalan teren na otvorenom bazenu, te ostale potrebne rekvizite za rad.

"Oprema je skupa, teren košta oko 12.000 KM, ali smo uz podršku Gradske uprave uspjeli da ga kupimo. Uskoro će stići i biti postavljen, a u zavisnosti od vremenskih uslova plan je da od 1. juna počne sa radom škola vaterpola. To i jeste glavni cilj - da u narednih nekoliko godina postavimo sistem i obezbijedimo mladima ono što mi nismo imali",rekao je Trifunović.

Vaterpolo porodica u Srpskoj i BiH nije velika, a Prijedorčani njeguju dobre odnose sa svim klubovima.

"Redovno igramo sparing mečeve u Banjaluci. Dok klub ne bude imao posloženu strukturu nećemo aplicirati za učlanjenje u Vaterpolo savez Republike Srpske, ali imamo zdravu osnovu i dobru saradnju sa svim kolegama iz regiona. Želimo da napravimo zdrav klub sa akcentom na omladinskoj školi, a mi „matori“ da imamo dobru rekreaciju i druženje što je moguće duže",naglasio je Trifunović.