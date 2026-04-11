Дио БиХ разматра увођење универзалног дјечијег доплатка

У ФБиХ разматра се увођење универзалног дјечијег доплатка који би обухватио сву дјецу до седме године живота, без обзира на финансијско стање породице.
Према предложеном моделу, мјесечна подршка износила би 200 КМ по дјетету.
За старију дјецу, од седам до 18 година, право на доплатак било би ограничено на породице с нижим приходима, односно оне код којих примања по члану домаћинства не прелазе 410 КМ.
Из Федералног министарства рада и социјалне политике најављено је да ће нацрт закона ускоро бити достављен кантоналним премијерима и Влади ФБиХ, након чега слиједи парламентарна процедура.
Министар Аднан Делић истакао је да је ријеч о озбиљно припремљеном моделу.
"Студија је представљена доносиоцима одлука, кантоналним премијерима, ресорним министрима, посланицима и делегатима, како бисмо показали модел који је већ начелно усаглашен", рекао је Делић.
Нагласио је и шири значај ове иницијативе.
"Ово је историјска сједница јер први пут говоримо о конкретном моделу универзалног дјечијег доплатка на нивоу ФБиХ", истакао је Делић.
Током расправе посебно је истакнуто да улагање у рани развој дјеце доноси дугорочне користи друштву, укључујући смањење социјалних разлика и јачање економије.
Ипак, коначна реализација зависи од финансијског учешћа кантона, који би заједно с федералним нивоом требали осигурати средства за овај програм.
Ако планиране процедуре буду реализоване без застоја, универзални дјечији доплатак могао би заживјети од 2027. године и обухватити десетине хиљада дјеце широм ФБиХ.
