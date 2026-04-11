Угледни метеоролог објавио прогнозу која ће многе обрадовати

Многи ће се обрадовати када прочитају да ће бити све топлије.

"Сада коначно улазимо у прави прољетни режим времена, више нема опасности од касних мразева. Од недјеље прво још топлије, а од уторка до петка нестабилно уз повремену кишу или пљускове. Око петка мало свјежије, а затим поново мало топлије", навео је и додао:

"До уторка углавном суво уз доста облака док би ријетке слабе кише понегдје могло бити данас. Дуваће западни, а од недјеље јужни и југоисточни вјетар, дуж Јадрана југо, а у Србији топла кошава".

Додао је ће максимуми данас бити од +8 до +14, у недјељу, 12. априла, од +14 до +21, а у понедјељак, 13. априла, локално и до +23 степена Целзијуса.

"Јачање вјетра које се очекује у понедјељак (13. априла, оп.а.) биће посљедица приближавања циклона уз западног Средоземља које нам од понедјељка увече до наредног викенда доноси повремену кишу или пљускове. О количини падавина је још доста проблематично причати и тек у понедјељак ћемо вјероватно имати јаснију слику у томе, а за сада стоји опција гдје би знатно више кише било на западним и централним у односу на источне области региона", каже.

"До четвртка релативно топло уз ноћне минимуме од +4 до +10 степени Целзијуса и дневне максимуме од +15 до +19 степен Целзијуса, док би око петка мало захладило уз максимуме од +10 до +17 степени Целзијуса, што је у оквирима просјека. Од четвртка би почео слаб до умјерен сјеверни и сјеверозападни вјетар и бура дуж Јадрана", истакао је Чубрило.

За наредни викенд прогнозира на сјеверу региона сунчаније и топлије, а над централним и јужним предјелима уз доста облака и слабу кишу свјежије.

"Све до пред сам крај априла тренутно нема сигнала за неке екстремније временске појаве, количина падавина би се требала кретати око просјека, а температура око или мало изнад просјека. Наредних дана топлије, право прољетно вријеме, од уторка нестабилно", поручио је Чубрило.

На крају је истакао да су сви изнијети подаци и процјене резултат његове обраде и тумачења нумеричких модела, а да за званичне информације грађани прате државне прогностичке заводе.

"Сутра неће бити прогнозе, али се видимо поново у понедјељак", закључио је.