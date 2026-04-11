Borčevim rukometnim velikanima priređena veličanstvena navijačka proslava 50. godišnjice od evropske titule

Borčevim rukometnim velikanima danas je u Banjaluci priređena veličanstvena navijačka proslava 50. godišnjice od evropske titule.

Velikani su prošetali Gospodskom ulicom sa peharom šampiona Evrope, a navijači su im spremili vatreni doček. RK Borac, 11. jula 1976. godine, postao je šampion Evrope savladavši u dvorani "Borik" dansku Fredericiju rezultatom 17:15.

