Borčevim rukometnim velikanima priređena veličanstvena navijačka proslava 50. godišnjice od evropske titule

Autor:ATV
Komentari:0
Borčevim rukometnim velikanima danas je u Banjaluci priređena veličanstvena navijačka proslava 50. godišnjice od evropske titule.
Velikani su prošetali Gospodskom ulicom sa peharom šampiona Evrope, a navijači su im spremili vatreni doček.
RK Borac, 11. jula 1976. godine, postao je šampion Evrope savladavši u dvorani "Borik" dansku Fredericiju rezultatom 17:15.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu