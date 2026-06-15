Turski vojni avion nadlijeće BiH

Ministarstvo odbrane u Savjetu ministara izvještava javnost da će u periodu od 15. do 19. juna nad Bosnom i Hercegovinom biti obavljen novi planirani promatrački let u okviru ugovora "Otvoreno nebo".

Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH će, u saradnji s Ministarstvom spoljnih poslova BiH, Ministarstvom komunikacija i prometa BiH i Međunarodnim aerodromom Sarajevo, realizovati promatrački let Republike Turske s Ujedinjenim Kraljevstvom Velike Britanije i Sjeverne Irske i Slovačke Republike iznad Bosne i Hercegovine.

Ova promatračka misija je u skladu s odredbama međunarodnog ugovora "Otvoreno nebo".

Ministarstvo izvještava građane da se radi o najavljenoj aktivnosti, tokom koje će se posadi aviona i međunarodnim inspektorima pridružiti prateći tim Oružanih snaga BiH i Ministarstva komunikacija i prometa BiH te da nema potrebe s bilo kakvim uznemiravanjem.

Promatrački let će biti obavljen avionom iz sastava ratnog vazduhoplovstva Turske. Snimanje teritorija se obavlja senzorima sertifikovanim u skladu s odredbama Ugovora, nakon što ih pregledaju nadležni specijalisti Oružanih snaga BiH. Tačno vrijeme realizacije i putanja promatračkog leta će biti usaglašeni tokom zajedničke pripreme, nakon dolaska delegacije na Međunarodni aerodrom Sarajevo.

Ugovor "Otvoreno nebo" predstavlja jedan od sigurnosnih aranžmana, koji zemljama članicama omogućava snimanje teritorija zemlje iznad koje se obavlja promatrački let, u cilju pribavljanja podataka o vojnim snagama i njihovim aktivnostima. Svrha Ugovora je izgradnja i razvijanje povjerenja među članicama.

Bosna i Hercegovina je pristupila ovom ugovoru 2003. godine. Od tada, u saradnji s ostalim članicama, aktivno učestvuje u realizaciji promatračkih letova, kako iznad teritorije BiH, tako i iznad teritorija ostalih zemalja članica.

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