Logo

Turski vojni avion nadlijeće BiH

Autor:

ATV
15.06.2026 11:09

Komentari:

0
Турски војни авион надлијеће БиХ

Ministarstvo odbrane u Savjetu ministara izvještava javnost da će u periodu od 15. do 19. juna nad Bosnom i Hercegovinom biti obavljen novi planirani promatrački let u okviru ugovora "Otvoreno nebo".

Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH će, u saradnji s Ministarstvom spoljnih poslova BiH, Ministarstvom komunikacija i prometa BiH i Međunarodnim aerodromom Sarajevo, realizovati promatrački let Republike Turske s Ujedinjenim Kraljevstvom Velike Britanije i Sjeverne Irske i Slovačke Republike iznad Bosne i Hercegovine.

Ova promatračka misija je u skladu s odredbama međunarodnog ugovora "Otvoreno nebo".

Ministarstvo izvještava građane da se radi o najavljenoj aktivnosti, tokom koje će se posadi aviona i međunarodnim inspektorima pridružiti prateći tim Oružanih snaga BiH i Ministarstva komunikacija i prometa BiH te da nema potrebe s bilo kakvim uznemiravanjem.

Promatrački let će biti obavljen avionom iz sastava ratnog vazduhoplovstva Turske. Snimanje teritorija se obavlja senzorima sertifikovanim u skladu s odredbama Ugovora, nakon što ih pregledaju nadležni specijalisti Oružanih snaga BiH. Tačno vrijeme realizacije i putanja promatračkog leta će biti usaglašeni tokom zajedničke pripreme, nakon dolaska delegacije na Međunarodni aerodrom Sarajevo.

Ugovor "Otvoreno nebo" predstavlja jedan od sigurnosnih aranžmana, koji zemljama članicama omogućava snimanje teritorija zemlje iznad koje se obavlja promatrački let, u cilju pribavljanja podataka o vojnim snagama i njihovim aktivnostima. Svrha Ugovora je izgradnja i razvijanje povjerenja među članicama.

Bosna i Hercegovina je pristupila ovom ugovoru 2003. godine. Od tada, u saradnji s ostalim članicama, aktivno učestvuje u realizaciji promatračkih letova, kako iznad teritorije BiH, tako i iznad teritorija ostalih zemalja članica.

(Kliks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sporazum Otvoreno nebo

Turska

Bosna i Hercegovina

Komentari (0)

Više iz rubrike

Предсједник ХЗД-а Драган Човић

BiH

Dragan Čović od utorka na čelu Doma naroda

13 h

0
Радован Ковачевић, српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ

BiH

"Opozicija koja je od Marfija i Šmita tražila finansijski slom Srpske, zbog neuspjeha ide u stvaranje nestabilnosti"

20 h

6
ОХР, Канцеларија високог представника

BiH

"Vrijeme bez visokog predstavnika pokazaće ima li zrelosti"

21 h

1
Жељка Цвијановић присуствује сједници Главног одбора СНСД-а

BiH

Cvijanović: Na važnim adresama, sa važnim kontaktima u pravo vrijeme

21 h

0

  • Najnovije

11

19

Benjamin Džaferović iz Velike Kladuše uhapšen u Bihaću dok je čekao autobus za bijeg

11

12

Akcija „Pelikan“: Oduzeta droga, oružje i mine, uhapšeno 8 osoba

11

10

U prvom planu: Savo Minić

11

09

Turski vojni avion nadlijeće BiH

11

03

Ovo je Marija koja je poginula tokom skoka bandžijem: Njena posljednja slika na Instagramu izaziva jezu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima