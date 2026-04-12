Kako riješiti problem nadutosti nakon teške hrane?

Pojeli ste koju porciju više, dodali masno pečenje i sve krunisali bogatom tortom.

Sada se vjerovatno kajete dok vas pantalone stežu, a jedina želja vam je da se ne pomjerate satima.

Jaka hrana dramatično usporava varenje, pa telo stvara višak gasova koji nemaju gdje da izađu.

Srećom, ne morate da trpite muke do sutra.

Ove tri namirnice provjereno vraćaju osjećaj lakoće u rekordnom roku.

Koji su uzroci i kako se riješiti nadutosti?

Nadutost nastaje kada se u crijevima nakupe gasovi usljed veoma sporog varenja teških proteina i masti.

Da biste je brzo eliminisali, neophodno je unositi namirnice bogate specifičnim enzimima koje direktno opuštaju probavni trakt i snažno ubrzavaju probavu.

Svjež korijen đumbira vraća lakoću poslije jela

Ovaj pomalo ljutkasti korijen je apsolutni šampion kada vam treba brza intervencija i resetovanje probavnog trakta.

Zaboravite na teške lijekove. Isjecite mali, tanji komad svježeg korijena, prelijte ga ključalom vodom i polako popijte nakon obimnog obroka.

Đumbir snažno stimuliše proizvodnju vaših probavnih enzima i smiruje iritiranu sluzokožu.

Konkretno, kako navodi studija objavljena u časopisu „European Journal of Gastroenterology & Hepatology“, istraživanje o uticaju đumbira na pražnjenje želuca ukazuje na to da ova namirnica može pomoći da se želudac znatno brže oslobodi nagomilane hrane i donese olakšanje.

Brže pražnjenje želuca direktno osigurava ublažavanje osećaja težine i pritiska.

Topli napitak od đumbira doslovno grije stomak iznutra, efikasno otklanja bolne grčeve i vraća vas u funkciju mnogo brže nego što očekujete.

Ananas spada u najbolje namirnice protiv gasova

Kada se ručak završi, mnogi automatski posežu za teškim čokoladnim kolačima, što je najveća greška za već preopterećen stomak.

Umjesto toga, isjecite sebi nekoliko kolutova svježeg ananasa.

Ovo osvježavajuće tropsko voće sadrži bromelain, jedan izuzetno moćan prirodni enzim koji bukvalno seče i razgrađuje čvrste proteine iz pojedenog mesa i kuvanih jaja.

Kada unesete bromelain, vaš želudac će imati drastično manje posla. Hrana se neće satima zadržavati i truliti u crijevima, čime se efikasno zaustavlja fermentacija.

Zato se sirov ananas s pravom ubraja u najsnažnije namirnice protiv gasova.

Obratite pažnju na jedan detalj: morate jesti isključivo sirov, svjež plod.

Pasterizovani kupovni sokovi i voće iz slatke konzerve potpuno gube svoja korisna svojstva tokom jake termičke obrade.

Čaj od nane opušta crijeva: brza pomoć za stomak stiže odmah

Ako vam egzotično voće nije pri ruci, najobičnija topla šolja kvalitetnog čaja od nane apsolutno uvek spašava situaciju.

Mentol, glavno jedinjenje iz aromatičnih listova nane, deluje kao odličan prirodni antispazmodik.

Njegov zadatak je da direktno i efikasno opušta zgrčene mišiće u probavnom sistemu.

Kada se zidovi crijeva opuste, zarobljeni vazduh može nesmetano i bezbolno da prođe kroz probavni trakt.

Zbog ove osobine, čaj od nane donosi olakšanje već nakon desetak minuta, a ova biljka je neprikosnovena brza pomoć za stomak kada se jedva diše od količine hrane.

Skuvajte jak domaći čaj i poklopite šolju desetak minuta da ulja ne ispare. Zatim ga polako pijuckajte.

Koje jelo vas najčešće natjera da otkopčate dugme na pantalonama i kako se vi borite sa tim?

Zašto stomak otiče poslije kuvanih jaja i pečenja?

Jaja i masno meso su bogati proteinima i mastima koji se sporo vare. Njihovo razlaganje proizvodi gasove i usporava metabolizam.

Da li topla voda olakšava rešavanje problema sa varenjem?

Da, čaša tople vode nakon jela podstiče cirkulaciju u organima i pomaže crevima da brže i efikasnije procesuiraju masnu hranu.

Koji čaj je najbolji za smirivanje napetog stomaka?

Pored nane, čajevi od kamilice i komorača su odlični jer opuštaju mišiće crijeva i sprečavaju nakupljanje gasova u donjem dijelu stomaka.

