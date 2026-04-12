Urađena prva transplantacija pluća u Srbiji

Hirurzi Klinike za grudnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije obavili su prvu transplantaciju pluća u Srbiji, a četrdesetdvogodišnji pacijent se dobro oporavlja.

- Sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da je uspješno obavljena prva transplantacija pluća u Srbiji, u saradnji sa timom Medicinskog univerziteta u Beču. Iako dug put predstoji, pacijent se dobro oporavlja - izjavila je direktor Klinike Maja Ercegovac.

Prema njenim riječima, zahvat je plod dugog rada i sistematskih priprema, a čitav protokol izgrađen je po uzoru na transplantacioni program u Beču – priprema, procjena, hirurški rad i postoperativni tok, prenosi RTS.

Doktor Slaviša Baščarević, koji je boravio šest mjeseci na usavršavanju u Beču, opisuje poduhvat kao veliki iskorak srpskog zdravstva.

- Čitav tim je radio kao cijelina. Ovo je veoma komplikovana, višečasovna operacija. Svako je znao svoju ulogu, na čelu sa vrhunskim stručnjacima grudne hirurgije, anesteziologije, pulmologije i ostatkom medicinskog osoblja. Ključ svega je koordinacija, posvećenost i preciznost - istakao je Baščarević.

Operacija je počela oko 18.00 časova, a završena je u ranim jutarnjim časovima.

Doktor Marko Popović, koji je uzimao pluća od donora, ističe da operaciji prethodi višednevna priprema, koja počinje od momenta kada se sazna da postoji donor, do samog momenta vađenja pluća.

Koordinacija eksplantacionih timova je izuzetno složena, jer moraju da se usklade timovi koji vade srce, pluća, bubrege, da se nakon toga koordiniše dolazak ostatka ekipe i nastavak procedure.