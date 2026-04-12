Logo
Large banner

Urađena prva transplantacija pluća u Srbiji

Autor:

ATV
12.04.2026 11:37

Komentari:

0
Доктор, хирург, рукавице
Foto: Pexels

Hirurzi Klinike za grudnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije obavili su prvu transplantaciju pluća u Srbiji, a četrdesetdvogodišnji pacijent se dobro oporavlja.

- Sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da je uspješno obavljena prva transplantacija pluća u Srbiji, u saradnji sa timom Medicinskog univerziteta u Beču. Iako dug put predstoji, pacijent se dobro oporavlja - izjavila je direktor Klinike Maja Ercegovac.

илу-аутомобил

Auto-moto

Vožnja postaje luksuz: Vlast u Njemačkoj traži hitnu intervenciju

Prema njenim riječima, zahvat je plod dugog rada i sistematskih priprema, a čitav protokol izgrađen je po uzoru na transplantacioni program u Beču – priprema, procjena, hirurški rad i postoperativni tok, prenosi RTS.

Doktor Slaviša Baščarević, koji je boravio šest mjeseci na usavršavanju u Beču, opisuje poduhvat kao veliki iskorak srpskog zdravstva.

- Čitav tim je radio kao cijelina. Ovo je veoma komplikovana, višečasovna operacija. Svako je znao svoju ulogu, na čelu sa vrhunskim stručnjacima grudne hirurgije, anesteziologije, pulmologije i ostatkom medicinskog osoblja. Ključ svega je koordinacija, posvećenost i preciznost - istakao je Baščarević.

Храм Христа Спаситеља

Banja Luka

Pogledajte vaskršnju idilu u srcu Banjaluke

Operacija je počela oko 18.00 časova, a završena je u ranim jutarnjim časovima.

Doktor Marko Popović, koji je uzimao pluća od donora, ističe da operaciji prethodi višednevna priprema, koja počinje od momenta kada se sazna da postoji donor, do samog momenta vađenja pluća.

Koordinacija eksplantacionih timova je izuzetno složena, jer moraju da se usklade timovi koji vade srce, pluća, bubrege, da se nakon toga koordiniše dolazak ostatka ekipe i nastavak procedure.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Operacija

transplatacija

bolnica

Doktor

transplantacija pluća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Граница

Društvo

Haos na granicama: Novi sistem napravio kolaps, čeka se i do 9 sati

2 h

1
Ротација на возилу хитне помоћи.

Svijet

Najmanje dvije osobe poginule u rušenju zgrade

2 h

0
Храм Христа Спаситеља у Бањалуци окупан сунцем

Banja Luka

Pogledajte vaskršnju idilu u srcu Banjaluke

2 h

1
Чишћење

Savjeti

Horoskopski znakovi koji su opsjednuti čišćenjem

3 h

0

Više iz rubrike

Маслачак, иза њега замагљени листови и трава

Zdravlje

Biljka koja topi salo, čisti otrove iz jetre i smanjuje šećer

3 h

0
Вода чаша

Zdravlje

Zašto nije preporučljivo piti vodu koju ste natočili dan ranije?

21 h

0
Ораси

Zdravlje

Najstarija tehnika za mršavljenje: Dovoljna je samo šaka ovoga pred spavanje

1 d

0
Спавање дјевојка сан кревет

Zdravlje

Koji položaj spavanja je najzdraviji?

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

07

Do 13 sati glasalo više od 54 odsto birača u Mađarskoj

14

07

Horor u Hrvatskoj: Ispred zgrade pronađeno tijelo žene, policija u stanu zatekla još veći užas

13

57

Kakvo nas vrijeme očekuje na Vaskršnji ponedjeljak

13

54

Danas oprezno: Evo koliko jaja smijete pojesti za Vaskrs

13

38

Zakucao se u tablu sa cijenama goriva na benzinskoj pumpi: Ima povrijeđenih

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner