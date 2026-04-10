Koji položaj spavanja je najzdraviji?

Autor:

ATV
10.04.2026 23:01

Спавање дјевојка сан кревет
Foto: Ivan Oboleninov/Pexels

Spavanje je, prije svega, stanje iscjeljenja, vrijeme kada se cijeli vaš sistem popravlja i obnavlja za optimalno zdravlje i funkcionisanje. To je takođe vrijeme kada ste potpuno opušteni i isključeni iz svijeta oko sebe.

Ipak, ne budemo se uvijek odmorini, a to u velikoj mjeri zavisi i od toga u kom položaju spavamo.

Lauri Leadlei, klinički edukator za spavanje, kaže da najčešće povrede od spavanja mogu biti ukočen vrat, bol u ramenima ili bol u leđima. Manje uobičajene, ali ozbiljnije mogu uključivati ispupčen disk ili pomjereno rebro, koje ona pripisuje različitim vrstama položaja za spavanje.

Koji je najbolji položaj za spavanje?

Lauri objašnjava da je dobro da pokušate da spavate, ili barem da zaspite, dok ležite na leđima.

- Spavajte u ravnom položaju sa spuštenim rukama sa strane, ako možete. Manje je vjerovatno da ćete povući mišić. Spavanje na leđima takođe pomaže u ublažavanju bolova u vratu, ramenima i leđima.

Još jedan dobar položaj za spavanje je na strani - ali opet, ne na način koji je u položaju fetusa.

- Ovo omogućava kičmi da ostane u neutralnom položaju i pomaže kod bolova u vratu, ramenima i leđima. Jastuci za tijelo takođe mogu pomoći u tome jer smanjuju okretanje tokom spavanja.

(Novosti Magazin)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

