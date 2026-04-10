Šta znači ako se probudite između 3 i 4 sata ujutru?

Postoje trenuci u noći koji djeluju drugačije od ostalih – tiši, dublji i nekako misteriozni. Mnogi ljudi tvrde da se upravo tada bude bez jasnog razloga, sa osjećajem da ih je nešto „probudilo“.

Vrijeme koje nosi posebno značenje

U narodnim vjerovanjima, period između 3 i 4 sata ujutru često se naziva „vremenom tišine“. Smatra se da je to dio noći kada je svijet potpuno miran, ali i kada su granice između vidljivog i nevidljivog najtanje.

Poruke iz prošlosti ili igra uma?

Prema starim predanjima, iznenadno buđenje u ovom periodu može značiti da neko blizak, ko više nije među živima, pokušava da pošalje poruku. Ova vjerovanja prenose se generacijama i za mnoge imaju snažnu simboliku.

Ipak, nauka nudi drugačije objašnjenje. Stručnjaci ističu da je ovo vrijeme kada se organizam prirodno nalazi između faza sna, pa su buđenja češća – posebno kod osoba koje su pod stresom ili imaju nemiran san.

Bez obzira na to da li vjerujete u simboliku ili naučna objašnjenja, sigurno je da noć donosi posebnu vrstu tišine u kojoj smo najbliži svojim mislima. Upravo u tim trenucima često dolazimo do uvida koje tokom dana ne primjećujemo.

