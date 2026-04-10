Šakira iz BiH puštena iz zatvora: Smatra se jednom od najaktivnijih džeparoškinja u Veneciji

Samo dvije sedmice nakon hapšenja, jedna od najozloglašenijih džeparoškinja, poznata kao "Šakira" iz Bosne i Hercegovine, puštena je iz zatvora i stavljena u kućni pritvor jer se ispostavilo da je u drugom stanju!

Ova 22-godišnjakinja, širom Italije poznata kao „Šakira“, smatra se jednom od najaktivnijih džeparoškinja u Veneciji i drugim italijanskim gradovima. Njoj su nakon izlaska iz zatvora određene mjere kućnog pritovora. Sud je donio ovu odluku na zahtjev odbrane, uzimajući u obzir stanje u kojem se nalati, tj. njenu trudnoću. Ova mjera dolazi samo nekoliko dana prije početka suđenja u kojem su uključeni i drugi članovi takozvanog „klana džeparoša“.

Društvo Šta znači kada na Vaskrs pada kiša

Suđenje

Šakira je dio šire istrage koja uključuje grupu od preko dvadeset ljudi optuženih za izvršenje brojnih pljački u Veneciji. Prema istaržiocima, terete se za najmanje 63 navodne krađe čija su meta bili turisti. Dobro organizovana mreža sistematski je djelovala u više italijanskih gradova, a najviše u Veneciji, koja se smatra najposjećenijim italijanskim turističkim biserom. Suđenje, zakazano za 14. april 2026. godine, poslužiće za razjašnjenje odgovornosti pojedinačnih osumnjičenih.

Optužbe

Ova djevojka iz BiH suočava se sa posebno ozbiljnim krivičnim postupkom. Pored provala, optužena je za nasilje, prijetnje i zastrašivanje, uključujući i maloljetnike.

Ekonomija Zašto dizel brže poskupljuje nego benzin

Ovome se dodaju optužbe za nanošenje telesnih povreda, primanje ukradene robe i zloupotrebu ukradenih kreditnih kartica. Prema istražiocima, ona je identifikovana kao centralna figura unutar grupe. Navodno, od maloljetnika, koje je obučavala džeparenju, zahtijevala je da joj donesu i po 2.500 evra dnevno, prenose Nezavisne.