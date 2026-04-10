Muškarac stradao prilikom prevrtanja traktora

Teška nesreća dogodila se danas u selu Hisardžik kod Prijepolja u kojoj je život izgubio stariji muškarac, nakon prevrtanja traktora kojim je upravljao.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila tokom izvođenja poljoprivrednih radova na nepristupačnom terenu.

Sumnja se da je vozač u jednom trenutku izgubio kontrolu nad traktorom, usljed čega je došlo do njegovog prevrtanja. Muškarac je od zadobijenih povreda preminuo na licu mjesta.

- Riječ je o uglednom domaćinu iz ovog prijepoljskog sela, koji je tokom godina bio aktivan u lokalnoj zajednici i više puta obavljao funkciju predsjednika Mjesne zajednice Hisardžik - potvrđeno je za agenciju RINA.

Na lice mjesta izašli su nadležni organi koji su obavili uviđaj, a sve okolnosti pod kojima je došlo do ove nesreće biće utvrđene nakon sprovođenja zvanične istrage.

