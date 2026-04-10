Logo
Large banner

Muškarac stradao prilikom prevrtanja traktora

Autor:

ATV
10.04.2026 17:07

Komentari:

0
Мушкарац сједи у трактору и оре њиву.
Foto: Pixabay

Teška nesreća dogodila se danas u selu Hisardžik kod Prijepolja u kojoj je život izgubio stariji muškarac, nakon prevrtanja traktora kojim je upravljao.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila tokom izvođenja poljoprivrednih radova na nepristupačnom terenu.

Sumnja se da je vozač u jednom trenutku izgubio kontrolu nad traktorom, usljed čega je došlo do njegovog prevrtanja. Muškarac je od zadobijenih povreda preminuo na licu mjesta.

- Riječ je o uglednom domaćinu iz ovog prijepoljskog sela, koji je tokom godina bio aktivan u lokalnoj zajednici i više puta obavljao funkciju predsjednika Mjesne zajednice Hisardžik - potvrđeno je za agenciju RINA.

Na lice mjesta izašli su nadležni organi koji su obavili uviđaj, a sve okolnosti pod kojima je došlo do ove nesreće biće utvrđene nakon sprovođenja zvanične istrage.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

poginuo muškarac

Traktor

Prijepolje

prevrnuo se traktor

uviđaj

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

16

17

07

16

53

16

42

16

26

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner