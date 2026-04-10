Kolaps na Batrovcima: Lančani sudar pet vozila u koloni, čeka se satima

10.04.2026 12:23

На граничном прелазу Батровци у колони која је дугачка неколико километара дошло је до ланчаног судара и сада је чекање на прелазу преко два сата. У ланчаном судару учествовало је пет возила иностраних и домаћих таблица, а причињена је само материјална штета на аутомобилима.
Foto: Tanjug/Saška Drobnjak

Na graničnom prelazu Batrovci danas, 10. aprila, gd‌je su formirane višekilometarske kolone, došlo je do lančanog sudara u kojem je učestvovalo pet vozila.

Kako prenose mediji, za prelazak granice čeka se duže od dva sata.

U lančanom sudaru učestvovalo je pet vozila inostranih i domaćih tablica, a pričinjena je samo materijalna šteta na automobilima, prenosi Tan‌jug.

Policija trenutno obavlja uviđaj, a zbog sudara je došlo do većeg zastoja u lijevoj traci, pa se automobili prebacuju iz trake u traku.

U međugraničnom prostoru Batrovci-Bajakovo čeka se oko 40 minuta.

Saobraćaj na ulasku u Srbiju teče neometano, bez zastoja.

Na graničnom prelazu sa Hrvatskom gužve se stvaraju zbog praznika i početka pune primjene EES sistema što podrazumijeva da softver više neće raditi parcijalno već 24 sata dnevno, piše Tanjug.

Tagovi :

Granični prelaz

Batrovci

lančani sudar

Srbija

EES Sistem

