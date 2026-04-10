Kolaps na Batrovcima: Lančani sudar pet vozila u koloni, čeka se satima

Na graničnom prelazu Batrovci danas, 10. aprila, gdje su formirane višekilometarske kolone, došlo je do lančanog sudara u kojem je učestvovalo pet vozila.
Kako prenose mediji, za prelazak granice čeka se duže od dva sata.
U lančanom sudaru učestvovalo je pet vozila inostranih i domaćih tablica, a pričinjena je samo materijalna šteta na automobilima, prenosi Tanjug.
Policija trenutno obavlja uviđaj, a zbog sudara je došlo do većeg zastoja u lijevoj traci, pa se automobili prebacuju iz trake u traku.
U međugraničnom prostoru Batrovci-Bajakovo čeka se oko 40 minuta.
Saobraćaj na ulasku u Srbiju teče neometano, bez zastoja.
Na graničnom prelazu sa Hrvatskom gužve se stvaraju zbog praznika i početka pune primjene EES sistema što podrazumijeva da softver više neće raditi parcijalno već 24 sata dnevno, piše Tanjug.
