Logo
Large banner

Gosić, Butigan i firma Buba Kompani osuđeni zbog zloupotrebe položaja i pranja novca

Autor:

Marija Milanović
10.04.2026 11:08

Komentari:

0
Госић, Бутиган и фирма Буба Koмпани осуђени због злоупотребе положаја и прања новца
Foto: ATV

Kantonalni sud u Sarajevu osudio je zbog zloupotrebe položaja i pranja novca Kerima Gosića, Branimira Butigana i firmu Buba Kompani (Buba Company).

Gosić je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od dvije godine i osam mjeseci zbog zloupotrebe položaja ili ovlaštenja i krivotvorenje isprave, dok je Butigan osuđen na kaznu zatvora od dvije godine i deset mjeseci zbog zloupotrebe položaja i pranja novca. Firma Buba Kompani osuđena je na novčanu kaznu u iznosu od 10.000 KM.

Gore navedeni, Kerim Gosić tereti se da je 23. novembra. 2022. godine u Sarajevu kao opunomoćenik direktora firme Alsuvaidi Investment (Alsuwaidi Investment), a za koju je mogao obavljati samo određene radnje u skladu sa njegovom punomoći, prekoračio svoja ovlaštenja i dogovorio sa optuženim Branimirom Butiganom da firma Buba Kompani za potrebe firme Alsuvaidi Investment izradi Elaborat za unapređenje poslova i pozicioniranja kompanije na bh tržištu za period od 2023-2028. godine.

U namjeri da službenice u banci uvjeri u ispravnost svojih namjera, Gosić je s lažnim potpisom direktora tražio od njih da sa računa firme Alsuvaidi Investment uplate 129.987KM na transakcijski račun firme Buba Kompani na čijem čelu je bio Butigan, a sve u svrhu izrade gore navedenog Elaborata.

Optuženi Butigan, kako bi prikrio stvarno porijeklo novca izdao je više naloga za isplatu na svoj transakcijski račun, tačnije 90.000KM, dok je preostali novac u iznosu od 39.987KM od uplate firme Alsuvaidi Investment ostao na računu firme Buba Kompani, a koja je optužena za raspolaganje protivpravno ostvarene imovinske koristi.

Ova presuda je značajna zbog osude pravnog lica za pranje novca kao samostalno d‌jelo, čime je Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo dalo doprinos ostvarenju preporuka Monejval (Moneyval) komiteta u pogledu procesuiranja ovog krivičnog d‌jela, a kako navode ispred Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

16

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner