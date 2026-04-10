Akcija policije u Prijedoru: Oduzeto 1,5 kilogram spida

Autor:

ATV
10.04.2026 09:54

Хапшење осумњичених у акцији "Бис". Леже на земљи док им полицијски службеници у цивилу стављају лисице
Foto: PU Prijedor

U akciji "Bis" u Prijedoru uhapšena su dva lica iz Sarajeva i oduzeto je 1,5 kilograma spida.

"Policijski službenici Policijske uprave Prijedor su 09.04.2026. godine u okviru akcije „Bis“ lišili slobode dva lica iz Sarajeva i tom prilikom kod lica D.G. pronašli i oduzeli bijelu praškastu materiju koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „spid“ ukupne bruto mase 1,5 kilogram i manju količinu zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuana", saopšteno je iz policije.

Заплијењена дрога
Zaplijenjena droga

U toku je rad na kompletiranju predmeta nakon čega će se protiv osumnjičenog D.G. (1996) Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor dostaviti izvještaj o počinjenom krivičnom djelu „Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“.

