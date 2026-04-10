Predsjednik Libana nudi rješenje za krizu sa Izraelom

10.04.2026 09:26

Предсједник Либана нуди рјешење за кризу са Израелом

Predsjednik Libana Žozef Aun poručio je da je jedino rješenje za krizu u toj zemlji prekid vatre s Izraelom, koji bi otvorio put ka direktnim pregovorima između dvije države, uz naznake da prijedlog već dobija podršku međunarodne zajednice.

Aun je rekao da libanski prijedlog za prekid vatre i pregovore počinje da dobija pozitivne reakcije u međunarodnim krugovima, saopštila je njegova kancelarija, prenio je Tajms of Izrael.

Dodao je da Liban nastavlja da vodi međunarodne razgovore o tom pitanju.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je juče da je naložio diplomatama da što prije pokrenu direktne razgovore sa Bejrutom, prenosi Tan‌jug.

Jedan izraelski zvaničnik rekao je za Tajms of Izrael da će se razgovori sa Libanom voditi bez početnog prekida vatre.

Američki predsjednik Država Donald Tramp zatražio je u telefonskom razgovoru od Netanjahua da smanji intenzitet napada Izraela na Liban kako bi se osigurao uspjeh pregovora sa Iranom, izjavio je danas visoki zvaničnik američke administracije za NBC njuz.

