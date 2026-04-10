Saobraćaj kroz Hormuški moreuz i dalje je ograničen uprkos primirju

Pristup Hormuškom moreuzu i dalje je ograničen i pod kontrolom, a brodski saobraćaj ostaje znatno smanjen uprkos sporazumu o prekidu vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, rekao je šef Nacionalne naftne kompanije Abu Dabija (ADNOC) Sultan Al Džaber.

On je kazao da moreuz “nije otvoren” i da je prolaz kroz njega “ograničen, uslovljen i kontrolisan”, prenio je Si-en-en.

Al Džaber je naveo da je pristup tom plovnom putu podložan uslovima i političkom uticaju Irana i upozorio da naoružavanje tog vitalnog pomorskog koridora ne može da bude tolerisano, jer ugrožava slobodu plovidbe i globalnu ekonomsku stabilnost.

"Naoružavanje ovog vitalnog plovnog puta, u bilo kom obliku, ne može da se toleriše. Ovo bi postavilo opasan presedan za svijet, potkopavajući princip slobode plovidbe koji je temelj globalne trgovine i, na kraju krajeva, stabilnosti globalne ekonomije", ocijenio je on.

Iran je saopštio da je prolaz kroz moreuz moguć uz koordinaciju sa iranskim oružanim snagama i uz uvažavanje tehničkih ograničenja.

Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei istakao je sinoć da će Iran preći u novu fazu upravljanja strateškim Ormuskim moreuzom, navedeno je u njegovoj poruci građanima, koja je pročitana na iranskoj državnoj televiziji.

Prije sukoba, Ormuski moreuz je funkcionisao kao slobodan međunarodni plovni put.

Kako je prenijela Al Džazira, pet brodova je prešlo moreuz u srijedu, u odnosu na 11 prethodnog dana, a sedam je prošlo u četvrtak, prema podacima firme za tržišne informacije “Kpler”.

Više od 600 brodova, uključujući 325 tankera, i dalje se nalazi u zastoju u Persijskom zalivu zbog blokade.

Analitičari navode da neizvjesnost oko primirja i bezbednosti plovidbe i dalje čini tranzit rizičnim, a procjenjuje se da bi maksimalni kapacitet bezbjednog prolaska mogao da bude između 10 i 15 brodova dnevno ukoliko se primirje održi.

Ormuski moreuz je jedan od ključnih energetskih koridora kroz koji se obično transportuje oko petine globalnih zaliha nafte i tečnog prirodnog gasa, a prije izbijanja sukoba dnevno je bilježeno između 120 i 140 tranzita brodova.