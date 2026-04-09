Američki sud presudio Nadi Tomanić

Nada Radovan Tomanić, optužena za jezivo psihičko i fizičko zlostavljanje srpskih civila tokom rata u BiH, osuđena je na 30 mjeseci zatvora zbog svjesne prevare imigracionih vlasti kada je slagala o svojoj ratnoj prošlosti kako bi dobila državljanstvo SAD.

Nada Tomanić, koja je gotovo deceniju radila u skladištu prehrambene robe dok je živjela u Hartfordu gd‌je je i stekla državljanstvo, bila je dio ozloglašene specijalne jedinice "Zulfikar" Armije Bosne i Hercegovine, koja je čuvala zarobljenike na planini Igman u centralnoj Bosni i Hercegovini tokom brutalnih borbi koje su uslijedile nakon raspada Jugoslavije.

Bivši zatvorenici, koji bi svjedočili protiv Tomanićeve da nije priznala krivicu za imigracionu prevaru, rekli su istražiteljima da je, između ostalog, bila dio grupe čuvara koji su do smrti tukli zatvorenika po imenu Jadranko Glavaš.

„Lično sam vidio, sopstvenim očima, kako ga Nada Tomanić šamara po licu, šutira nogama u glavu, prepone i grudi, i psuje mu četničku majku dok je on, Jadranko Glavaš, ležao na podu jer zbog zadobijenih povreda nije mogao da ustane“, naveo je jedan od zatvorenika, prema tužilačkim dokumentima.

Inače, prije ročišta u Bridžportu nije bilo jasno kakva će kazna biti izrečena Tomanićevoj.

Naime, federalne smjernica za izricanje kazni koje su važile 2012. godine, kada je Tomanić priznala da je lagala da bi dobila državljanstvo, nisu sadržale pojačanje kazne za kršenja ljudskih prava. Te smjernice su tada predlagale kaznu do najviše šest mjeseci.

Kancelarija američkog tužioca je argumentovala da sudija Dooley treba retroaktivno primijeniti novije smjernice za izricanje kazni koje predviđaju duže kazne u slučajevima gd‌je imigranti svjesno varaju imigracione vlasti kako bi prikrili ratne zločine ili slična d‌jela. Vlada je tražila kaznu od 108 mjeseci.

Tužilaštvo je navelo da su federalni sudovi na drugim mjestima retroaktivno primijenili nove smjernice te izrekli kazne od 36 mjeseci za mučenje u Etiopiji, 10 godina za zlostavljanja tokom građanskog rata u Liberiji, i 57 odnosno 63 mjeseca u još dva slučaja vezana za Bosnu i Hercegovinu.

Advokat odbrane Tomanićeve, J. Patten Brown III, zatražio je uslovnu kaznu iz više razloga, tvrdeći da je u vrijeme rata bila mlada žena koju su protiv njene volje uvukli u izuzetno brutalan sukob. Pridružila se Armiji Bosne i Hercegovine sa 21 godinu.

Inače, njoj je državljanstvo već oduzeto i bez obzira na izrečenu kaznu, suočavala se sa deportacijom u svoju matičnu zemlju. U Sjedinjene Američke Države je primljena 1997. godine, prenose Nezavisne novine.

Proces protiv nje trajao je više od tri godine. Na samom kraju, u novembru, ona je priznala krivicu nakon što je vlada počela da dovodi bivše zatvorenike sa Balkana kao svjedoke protiv nje. Ona je tokom priznanja krivice rekla da je "postiđena i posramljena" te da se kaje zbog svog učešća u ratu koji je bio nametnut njoj i ostatku zemlje.“