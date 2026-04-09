Orban: Ogromni ulozi na izborima

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da je od Brisela bilo očekivano da proba da se miješa u mađarske izbore jer su ulozi ogromni, ali da su aktivnosti obavještajnih službi prešle sve granice.

"Operativci stranih obavještajnih službi intenzivno rade u Mađarskoj i to čak i ne skrivaju. Očekivao sam tako nešto, ali sve ima svoje granice. A ovo što se dešava je prešlo sve granice",naveo je Orban u video-poruci na "Iksu".

On je naglasio da bi se tom problematikom morao pozabaviti naredni ministar unutrašnjih poslova i šef Kontraobavještajne službe.

"Ulozi su visoki. Na predstojećim izborima ulog je budućnost Mađarske. Za strane elemente budućnost države je nebitna, njima je jedini ulog ulazak Ukrajine u EU", naveo je Orban.

On je napomenuo da je i Brisel svjestan da, ukoliko ne uspije da sruši patriotsku mađarsku Vladu, Ukrajina se neće priključiti Uniji u naredne četiri godine i "nijedan novčić iz Mađarske neće otići tamo".

"I neću dozvoliti da mađarski novac ode u Ukrajinu. Iz perspektive Zapada, ulog mađarskih izbora je ogroman, ali ne zbog Mađarske, nego zbog Ukrajine", dodao je mađarski premijer.