Danas je Veliki petak – najtužniji dan u hrišćanstvu

10.04.2026 07:28

Pravoslavni vjernici obilježavaju Veliki petak, dan kada je Isus Hristos osuđen i razapet na Golgoti, žrtvujući se za sve ljude. Danas mnogi ne jedu ništa ili samo hleb i vodu. Posti se i farbaju se uskršnja jaja.

Na Veliki petak, najtužniji dan u hrišćanstvu, stradao je na krstu Isus iz Nazareta, Bog i čovjek.

U pravoslavnim hramovima, na večernjim bogosluženjima na ovaj dan obilježava se vrijeme smrti i skidanja sa krsta tijela Gospodnjeg, kada se na posebno ukrašen sto ispred oltara, koji simbolično predstavlja Hristov grob, iznosi plaštanica.

Zašto je Veliki petak najtužniji dan u godini?

Tri puta se, uz zvuke klepala, obilazi oko crkve, što simbolično predstavlja Hristovu sahranu.

Plaštanica se potom polaže ispred oltara, a vernici u tišini dolaze na celivanje sve do sutra uveče. Dan se provodi u tihovanju i molitvi.

Najvažniji posao danas – farbanje jaja

Zaustavljaju se svi poslovi u kući i polju, najvažniji posao danas je bojenje jaja i to u crvenu boju, simbol prolivene krvi Hristove i novog života koji se rađa iz njegove svjesne žrtve.

Prvo crveno jaje naziva se čuvarkuća, čuva se na posebnom mjestu da se ne razbije. Pripisuju mu se posebna svojstva – ljekovitost, plodotvornost, zaštita od grada i zlih sila...

Ko ne stigne danas, može da oboji jaja i sutra ujutru, prije sunca.

Strog post

Danas se strogo posti, ko može, ne jede ništa, drugi samo suvi hleb i vodu. Poste čak i oni koji to nisu činili tokom prethodnih dana Velikog posta.

Stariji ljudi kažu: ako na Veliki petak pada kiša, neće biti šljiva, ako je toplo i sunčano očekuje se veliki rod voća.

