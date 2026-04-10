Danas je Veliki petak – najtužniji dan u hrišćanstvu

Pravoslavni vjernici obilježavaju Veliki petak, dan kada je Isus Hristos osuđen i razapet na Golgoti, žrtvujući se za sve ljude. Danas mnogi ne jedu ništa ili samo hleb i vodu. Posti se i farbaju se uskršnja jaja.

Na Veliki petak, najtužniji dan u hrišćanstvu, stradao je na krstu Isus iz Nazareta, Bog i čovjek.

U pravoslavnim hramovima, na večernjim bogosluženjima na ovaj dan obilježava se vrijeme smrti i skidanja sa krsta tijela Gospodnjeg, kada se na posebno ukrašen sto ispred oltara, koji simbolično predstavlja Hristov grob, iznosi plaštanica.

Tri puta se, uz zvuke klepala, obilazi oko crkve, što simbolično predstavlja Hristovu sahranu.

Plaštanica se potom polaže ispred oltara, a vernici u tišini dolaze na celivanje sve do sutra uveče. Dan se provodi u tihovanju i molitvi.

Najvažniji posao danas – farbanje jaja

Zaustavljaju se svi poslovi u kući i polju, najvažniji posao danas je bojenje jaja i to u crvenu boju, simbol prolivene krvi Hristove i novog života koji se rađa iz njegove svjesne žrtve.

Prvo crveno jaje naziva se čuvarkuća, čuva se na posebnom mjestu da se ne razbije. Pripisuju mu se posebna svojstva – ljekovitost, plodotvornost, zaštita od grada i zlih sila...

Ko ne stigne danas, može da oboji jaja i sutra ujutru, prije sunca.

Strog post

Danas se strogo posti, ko može, ne jede ništa, drugi samo suvi hleb i vodu. Poste čak i oni koji to nisu činili tokom prethodnih dana Velikog posta.

Stariji ljudi kažu: ako na Veliki petak pada kiša, neće biti šljiva, ako je toplo i sunčano očekuje se veliki rod voća.