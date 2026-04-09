Sutra oblačno, moguća slaba kiša

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a ponegdje je moguća i slaba kiša.
Ujutro će biti pretežno vedro i hladno sa slabim mrazom. Očekuje se postepeno naoblačenje od sjeverozapada, prvo u Krajini, koje će se tokom dana širiti ka svim krajevima i ponegdje usloviti slabu kišu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Hercegovini veći dio dana biće pretežno sunčano, a poslije podne i uveče naoblačenje.
Minimalna temperatura vazduha iznosiće od minus dva do tri, na jugu do osam, u višim predjelima od minus pet, a maksimalna od 15 do 21 stepen Celzijusov.
Vjetar će biti slab do umjeren i promjenljiv. Na jugu tokom jutra umjerena do pojačana bura, u nastavku dana u slabljenju.
U Republici Srpskoj i FBiH danas je pretežno sunčano, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica minus četiri stepena, Kalinovik, Kneževo i Čemerno osam, Mrakovica i Sokolac devet, Han Pijesak 10, Gacko 11, Bijeljina, Drinić, Zvornik i Srebrenica 12, Mrkonjić Grad i Sarajevo 13, Doboj, Ribnik i Srbac 14, Banjaluka, Novi Grad i Prijedor 15, Bileća i Višegrad 16, Trebinje 19 i Mostar 20 stepeni Celzijusovih, piše Srna.
