Učenici devetih razreda na radionici "Proboj logoraša"

Za učenike devetih razreda Osnovne škole "Vuk Stefanović Karadžić" iz Kozarske Dubice u Spomen-području Donja Gradina danas je održana edukativna radionica pod nazivom "Proboj logoraša".

Direktor Spomen-područja Donja Gradina Tanja Tuleković istakla je veliki značaj posjeta učenika osnovnih i srednjih škola Donjoj Gradini.

Prema njenim riječima, dolazak na samo mjesto stradanja omogućava učenicima da kroz neposredan kontakt sa izvorima i stručnim vođenjem kustosa, steknu dublje razumijevanje istorijskih događaja.

Ona je izrazila zadovoljstvo što je ovaj način prezentacije istorijskih činjenica zainteresovao profesore i nastavnike.

"Mi već dugi niz godina držimo radionice za srednjoškolce, a ove godine prvi put radimo za učenike devetih razreda osnovne škole iz Kozarske Dubice. Nadam se da ćemo narednih godina sve više da proširimo ovaj vid edukacije", rekla je Tulekovićeva novinarima.

Nastavnik istorije Savan Janković rekao je da učenici danas borave u Donjoj Gradini, gd‌je će prisustvovati istorijskom času, a zatim obići memorijalni kompleks.

On je dodao da učenici ovim dolaskom u Donju Gradinu proširuju svoje znanje o Drugom svjetskom ratu i o stradanju stanovništva.

Predavanje o stradanja tokom Drugog svjetskog rata u logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu u Donjoj Gradini učenicima je održao viši kustos Dejan Motl, prenosi Srna.