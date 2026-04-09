Sarajevska hagada nedostupna posjetiocima

Zemaljski muzej saopštio je da Sarajevska hagada trenutno nije dostupna posjetiocima zbog tehničkih poteškoća.

- Poštovani posjetioci, obavještavamo vas da Sarajevska hagada neće biti dostupna za posjetu zbog tehničkih poteškoća. Iskreno se nadamo da će iste biti otklonjene što prije. Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju – naveli su u objavi na društvenim mrežama.

Dodaju da će javnost biti pravovremeno informisana o ponovnom izlaganju Sarajevske hagade putem njihove veb stranice i službenih kanala komunikacije.

Sarajevska hagada se od 1894. godine čuva u Zemaljskom muzeju BiH, a prije toga je pripadala jevrejskoj porodici Koen.