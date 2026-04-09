Sarajevska hagada nedostupna posjetiocima

09.04.2026 11:14

Просторија у Земљаском музеју БиХ гдје се налази Сарајевска хагада
Foto: Zemaljski muzej BiH

Zemaljski muzej saopštio je da Sarajevska hagada trenutno nije dostupna posjetiocima zbog tehničkih poteškoća.

- Poštovani posjetioci, obavještavamo vas da Sarajevska hagada neće biti dostupna za posjetu zbog tehničkih poteškoća. Iskreno se nadamo da će iste biti otklonjene što prije. Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju – naveli su u objavi na društvenim mrežama.

Dodaju da će javnost biti pravovremeno informisana o ponovnom izlaganju Sarajevske hagade putem njihove veb stranice i službenih kanala komunikacije.

Sarajevska hagada se od 1894. godine čuva u Zemaljskom muzeju BiH, a prije toga je pripadala jevrejskoj porodici Koen.

Sarajevska hagada

Sarajevo

Pročitajte više

"Јевреји у САД су промовисање Сарајевска хагаде од бошњачких политичара доживјели као исмијавање"

Društvo

"Jevreji u SAD su promovisanje Sarajevska hagade od bošnjačkih političara doživjeli kao ismijavanje"

1 sedm

1
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Konaković, Alkalaj i Lagumdžija doživjeli potpuni fijasko

2 sedm

11
Промоција мимо Земаљског музеја: Да ли се и шта крије иза Вашингтонског представљања Сарајевске хагаде?

BiH

Promocija mimo Zemaljskog muzeja: Da li se i šta krije iza Vašingtonskog predstavljanja Sarajevske hagade?

2 sedm

1
Бећировић и Конаковић урушавају БиХ

BiH

Bećirović i Konaković urušavaju BiH

2 sedm

0

Više iz rubrike

Загађење ваздуха у више градова

Društvo

Zagađenje vazduha u više gradova

8 h

0
Од сутра престаје печатирање пасоша при уласку у ЕУ, прелазак границе евидентира се дигитално

Društvo

Od sutra prestaje pečatiranje pasoša pri ulasku u EU, prelazak granice evidentira se digitalno

8 h

0
Цијена прасића и јагњади значајно порасла

Društvo

Cijena prasića i jagnjadi značajno porasla

8 h

0
Crna Gora more

Društvo

Rat promijenio planove za ljetovanje: Crna Gora među svjetskim hit destinacijama

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

36

Ofarbajte jaja starom svilenom maramom, rezultat će vas oduševiti

18

26

Istorijski trenutak za auto-industriju: Električni automobili "pomeli" benzince

18

20

Italija uvodi plaćeno odsustvo za njegu bolesnih ljubimaca

18

12

Da li pravilno njegujete kosu? Ovo su razlozi zašto vam se boja brzo ispere

17

58

Minić: Vaskrs je osnova naše vjere i življenja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner