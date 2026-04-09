Sarajevska hagada nedostupna posjetiocima

Autor:ATV
Komentari:0
Zemaljski muzej saopštio je da Sarajevska hagada trenutno nije dostupna posjetiocima zbog tehničkih poteškoća.
- Poštovani posjetioci, obavještavamo vas da Sarajevska hagada neće biti dostupna za posjetu zbog tehničkih poteškoća. Iskreno se nadamo da će iste biti otklonjene što prije. Zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju – naveli su u objavi na društvenim mrežama.
Dodaju da će javnost biti pravovremeno informisana o ponovnom izlaganju Sarajevske hagade putem njihove veb stranice i službenih kanala komunikacije.
Sarajevska hagada se od 1894. godine čuva u Zemaljskom muzeju BiH, a prije toga je pripadala jevrejskoj porodici Koen.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
1 sedm1
Republika Srpska
2 sedm11
BiH
2 sedm1
BiH
2 sedm0
Društvo
8 h0
Društvo
8 h0
Društvo
8 h0
Društvo
8 h0
Najnovije
Najčitanije
18
36
18
26
18
20
18
12
17
58
Trenutno na programu