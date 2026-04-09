Rat promijenio planove za ljetovanje: Crna Gora među svjetskim hit destinacijama

Zbog tenzija i rata na Bliskom istoku sve više turista mijenja planove za ljetovanje i okreće se sigurnijim destinacijama, među kojima je i Crna Gora.

Prema podacima koje donosi britanski tabloid The Sun, pozivajući se na analizu stranice za poređenje cijena TravelSupermarket, u prvim danima marta zabilježen je snažan rast pretraga za niz destinacija.

Podaci za prvih 25 dana marta pokazuju posebno velik skok interesa za talijansko ostrvo Sardiniju, gd‌je su pretrage porasle za čak 236 posto.

Sardinija – porast pretraga od 236%

Ovo italijansko ostrvo idealno je odredište za ljubitelje plaža, s bijelim pijeskom i tirkiznim morem. Izbor je raznolik, od skrivenih uvala među granitnim stijenama do luksuznih ljetovališta na Kosta Smeraldi i impresivnih litica zaliva Orosei.

Majorka – porast pretraga od 168%

Omiljena britanska destinacija još od početaka paket-aranžmana i dalje ne gubi na popularnosti. Od porodičnih ljetovališta poput Alkudije, Puerto Polense i Kala Bone do mirnijih mjesta za parove poput Sa Kome, ostrvo nudi ponešto za svakoga, prenosi Index.hr.

Bodrum – porast pretraga od 138%

Ovaj turski dragulj nudi spoj pristupačnog luksuza, prelijepu egejsku obalu i bogatu istoriju. Obala je puna uređenih plaža i živopisnih primorskih mjesta.

Crna Gora – porast pretraga od 122%

Ova mala balkanska država na obali Jadrana nudi mnogo, od lijepih plaža do srednjovjekovnih gradova i planinskih pejzaža.

Toskana – porast pretraga od 122%

Jedno od najboljih mjesta za upoznavanje toskanskog načina života je posjeta glavnom gradu Firenci. Renesansna umjetnost, arhitektura i bogata gastronomska ponuda čine ovaj grad posebnom destinacijom.

Sus – porast pretraga od 102%

Odmor u Tunisu, na obali Sredozemnog mora, garantuje sunce i jedinstveno iskustvo. Istorijski grad sa više od 3.000 godina tradicije smješten je uz deset kilometara dugu pješčanu plažu Bu Džafar.

Dominikanska Republika – porast pretraga od 95%

Sve više putnika koji traže sunce na dalekim destinacijama bira Karibe, pa ne čudi rast popularnosti ove zemlje poznate po bijelim pješčanim plažama i bujnim nacionalnim parkovima.

Hrvatska – porast pretraga od 91%

Poznata kao zemlja hiljadu ostrva, Hrvatska privlači kristalno čistim Jadranskim morem. Tome doprinosi i oko 2.700 sunčanih sati godišnje, kao i bogata istorija Dubrovnika.

Kalifornija – porast pretraga od 90%

Pošto se ovog ljeta održava Svjetsko prvenstvo, zapadna obala SAD bilježi dodatni interes, jer se dio utakmica igra u Los Anđelesu i San Francisku. Dodatni razlog za posjetu je i ponovno otvaranje autoputa 1 kroz Big Sur nakon višegodišnje obnove.