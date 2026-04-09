"Otkazuju, bubrezi, pluća, srce" Ljekarima na Vaskrs pune ruke posla i nije naivno

09.04.2026 09:46

"Отказују, бубрези, плућа, срце" Љекарима на Васкрс пуне руке посла и није наивно

Kada je riječ o predstojećim, uskršnjim i prvomajskim praznicima, dr Boško Milev, glavni dežurni hirurg VMA otkrio je da upravo nakon njih ljekari imaju pune ruke posla.

Najčešće komplikacije su bilijarni i alkoholni pankreatitis, a mogu dovesti do otkazivanja bubrega, pluća ili srca.

Tih dana praznika neizostavna je bogata trpeza, obilje hrane, uglavnom masne i jake, poput pečenja ili roštilja, kao i alkohol. Ukoliko se u svemu tome pretjera pposljedice po zdravlje su neizbježne, upozoravaju ljekari.

Može doći do otkazivanja organa

- Naravno, biće sigurno i bogata trpeza, a znamo da to može dovesti do pojave konkretno pankreatitisa, koji je benigno oboljenje. Međutim, može da bude praćeno kako lakim, tako i teškim oblicima komplikacija, gde može da dođe do otkazivanja organa, bubrega, pluća, pa i srca. Bilijarni pankreatitis najčešći, a zatim dolazi na red i alkoholni pankreatitis - objašnjava dr Milev za RTS.

Upravo zbog toga, apelovao je na sve na umjerenost u hrani, naročito teške i masne hrane.

U Zavodu za javno zdravlje u Subotici kažu da proslave praznika ne bi trebale da podrazumjevaju preobilne i obroke u kasnim večernjim satima, preterivanje u jelu i piću, preskakanje obroka i gladovanje, odnosno "čuvanje" za prazničnu trpezu i predugo i preterano sjedenje.

Koliko kalorija "nabockamo" za prazničnom trpezom

Inače, optimalni unos kalorija na dnevnom nivou, koji za muškarce iznosi oko 2.800, a za žene oko 2.000 kalorija, tokom prazničnih dana često se premaši, a ove nekih primjera gozbe u Srbiji tokom praznika i unos kalorija:

Pred‌jelo:

Tvrdi sir – 50 g je oko 200 kcal

Čajna kobasica – 50 g oko 250 kcal

Dimljena šunka – 50 g oko 250 kcal

Kiflice – 100 g oko 350 kcal

Pite sa sirom – 100 g oko 300 kcal

Grickalice -kikiriki 100 g 600 kcal

Glavno jelo:

Sarma – zavisi, ali srednja je oko 200 kcal

Prasetina – zavisi, ali oko 200 kcal 100 g

Slanina -50 g oko 100 kcal

Ruska salata - ako se pravi sa majonezom je jako kalorična i ako je jedemo uz kiflice i uz prase- do čak 1.000 kcal

Slavski kolač – hleb - zavisi koji, ali recimo 100 g par kriški je oko 300 kcal

Desert:

Torta – zavisi, ali kupovna 100 g parče oko 500 kcal

Kolači - zavisi, ali slično kao torta 100 g oko 500 kcal

Slatke grickalice - 5 komada jafa keksa je oko 250 kcal

Slatko žito -zavisi ko kako pravi, ali što je više šećera i dodataka više je i kalorija, recimo 100 g oko 250 kcal

Piće:

Rakija -45 ml je oko 105 kcal

Pivo -355 ml je oko 145 kcal

Vino - 150 ml oko 125 kcal

Gazirani sok sa šećerom ili voćni sok - 330 ml je oko 150 kcal

Šta pomaže kod prejedanja

Prejedanje prati osjećaj težine u želucu, muka, gađenje i povraćanje. Ako smo prejedeni možemo sebi pomoći tako što ćemo: nakon pojave tegoba ukinuti unos hrane i obratiti pažnju na pravilnu nadoknadu tečnosti blag nezaslađen čaj može da pomogne, a kasnije se prelazi na dijetu koja će pomoći da se brzo popravi i stabilizuje rad organa za varenje

Preporučuje se dvopek, bareni krompir, pirinač ili rendana jabuka. Kratke šetnje na svežem vazduhu će olakšati probavu, prenosi Kurir.

