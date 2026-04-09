"Otkazuju, bubrezi, pluća, srce" Ljekarima na Vaskrs pune ruke posla i nije naivno

Kada je riječ o predstojećim, uskršnjim i prvomajskim praznicima, dr Boško Milev, glavni dežurni hirurg VMA otkrio je da upravo nakon njih ljekari imaju pune ruke posla.
Najčešće komplikacije su bilijarni i alkoholni pankreatitis, a mogu dovesti do otkazivanja bubrega, pluća ili srca.
Tih dana praznika neizostavna je bogata trpeza, obilje hrane, uglavnom masne i jake, poput pečenja ili roštilja, kao i alkohol. Ukoliko se u svemu tome pretjera pposljedice po zdravlje su neizbježne, upozoravaju ljekari.
Može doći do otkazivanja organa
- Naravno, biće sigurno i bogata trpeza, a znamo da to može dovesti do pojave konkretno pankreatitisa, koji je benigno oboljenje. Međutim, može da bude praćeno kako lakim, tako i teškim oblicima komplikacija, gde može da dođe do otkazivanja organa, bubrega, pluća, pa i srca. Bilijarni pankreatitis najčešći, a zatim dolazi na red i alkoholni pankreatitis - objašnjava dr Milev za RTS.
Upravo zbog toga, apelovao je na sve na umjerenost u hrani, naročito teške i masne hrane.
U Zavodu za javno zdravlje u Subotici kažu da proslave praznika ne bi trebale da podrazumjevaju preobilne i obroke u kasnim večernjim satima, preterivanje u jelu i piću, preskakanje obroka i gladovanje, odnosno "čuvanje" za prazničnu trpezu i predugo i preterano sjedenje.
Koliko kalorija "nabockamo" za prazničnom trpezom
Inače, optimalni unos kalorija na dnevnom nivou, koji za muškarce iznosi oko 2.800, a za žene oko 2.000 kalorija, tokom prazničnih dana često se premaši, a ove nekih primjera gozbe u Srbiji tokom praznika i unos kalorija:
Predjelo:
Tvrdi sir – 50 g je oko 200 kcal
Čajna kobasica – 50 g oko 250 kcal
Dimljena šunka – 50 g oko 250 kcal
Kiflice – 100 g oko 350 kcal
Pite sa sirom – 100 g oko 300 kcal
Grickalice -kikiriki 100 g 600 kcal
Glavno jelo:
Sarma – zavisi, ali srednja je oko 200 kcal
Prasetina – zavisi, ali oko 200 kcal 100 g
Slanina -50 g oko 100 kcal
Ruska salata - ako se pravi sa majonezom je jako kalorična i ako je jedemo uz kiflice i uz prase- do čak 1.000 kcal
Slavski kolač – hleb - zavisi koji, ali recimo 100 g par kriški je oko 300 kcal
Desert:
Torta – zavisi, ali kupovna 100 g parče oko 500 kcal
Kolači - zavisi, ali slično kao torta 100 g oko 500 kcal
Slatke grickalice - 5 komada jafa keksa je oko 250 kcal
Slatko žito -zavisi ko kako pravi, ali što je više šećera i dodataka više je i kalorija, recimo 100 g oko 250 kcal
Piće:
Rakija -45 ml je oko 105 kcal
Pivo -355 ml je oko 145 kcal
Vino - 150 ml oko 125 kcal
Gazirani sok sa šećerom ili voćni sok - 330 ml je oko 150 kcal
Šta pomaže kod prejedanja
Prejedanje prati osjećaj težine u želucu, muka, gađenje i povraćanje. Ako smo prejedeni možemo sebi pomoći tako što ćemo: nakon pojave tegoba ukinuti unos hrane i obratiti pažnju na pravilnu nadoknadu tečnosti blag nezaslađen čaj može da pomogne, a kasnije se prelazi na dijetu koja će pomoći da se brzo popravi i stabilizuje rad organa za varenje
Preporučuje se dvopek, bareni krompir, pirinač ili rendana jabuka. Kratke šetnje na svežem vazduhu će olakšati probavu, prenosi Kurir.
