Srpska bogatija za 24 bebe

Autor:

ATV
09.04.2026 08:36

Српска богатија за 24 бебе

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 24 bebe, 11 d‌jevojčica i 13 d‌ječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Sedam beba rođeno je u Doboju, četiri u Banjaluci, po tri u Bijeljini i Istočnom Sarajevu, po dvije u Zvorniku, Foči i Gradišci, a jedna u Prijedoru.

U Doboju su rođena četiri d‌ječaka i tri d‌jevojčice, u Banjaluci dvije d‌jevojčice i dva d‌ječaka, u Bijeljini tri d‌ječaka, u Istočnom Sarajevu dvije d‌jevojčice i d‌ječak, u Zvorniku dva d‌ječaka, u Foči dvije d‌jevojčice, u Gradišci d‌jevojčica i d‌ječak, a u Prijedoru jedna d‌jevojčica.

Poroda nije bilo u Trebinju i Nevesinju.

Više iz rubrike

Прије подне сунчано, касније облачно

Društvo

Prije podne sunčano, kasnije oblačno

10 h

0
Несметано одвијање саобраћаја

Društvo

Nesmetano odvijanje saobraćaja

11 h

0
Једна од најтежих битака у новијој српској историји почела прије 27 година

Društvo

Jedna od najtežih bitaka u novijoj srpskoj istoriji počela prije 27 godina

11 h

1
Хороскоп

Društvo

Dnevni horoskop: Evo šta vam zvijezde poručuju za danas

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

36

Ofarbajte jaja starom svilenom maramom, rezultat će vas oduševiti

18

26

Istorijski trenutak za auto-industriju: Električni automobili "pomeli" benzince

18

20

Italija uvodi plaćeno odsustvo za njegu bolesnih ljubimaca

18

12

Da li pravilno njegujete kosu? Ovo su razlozi zašto vam se boja brzo ispere

17

58

Minić: Vaskrs je osnova naše vjere i življenja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner