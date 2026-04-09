Srpska bogatija za 24 bebe

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 24 bebe, 11 djevojčica i 13 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
Sedam beba rođeno je u Doboju, četiri u Banjaluci, po tri u Bijeljini i Istočnom Sarajevu, po dvije u Zvorniku, Foči i Gradišci, a jedna u Prijedoru.
U Doboju su rođena četiri dječaka i tri djevojčice, u Banjaluci dvije djevojčice i dva dječaka, u Bijeljini tri dječaka, u Istočnom Sarajevu dvije djevojčice i dječak, u Zvorniku dva dječaka, u Foči dvije djevojčice, u Gradišci djevojčica i dječak, a u Prijedoru jedna djevojčica.
Poroda nije bilo u Trebinju i Nevesinju.
