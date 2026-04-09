Dnevni horoskop: Evo šta vam zvijezde poručuju za danas

Ovan

Očekuje vas dan ispunjen dinamičnim sastancima i prilikama da pokažete svoju kreativnost. Na emotivnom planu, partner će vas iznenaditi neobičnim prijedlogom koji će u potpunosti promijeniti vaše planove za večernje sate. Oni koji su sami mogli bi upoznati nekoga intrigantnog dok obavljaju svakodnevnu kupovinu. Potrebno vam je više sna.

Bik

Fokusiraćete se na reorganizaciju kućnog budžeta jer planirate veću investiciju. U odnosu sa voljenom osobom vladaće harmonija, a zajednička priprema večere biće idealan način da se povežete nakon napornog dana. Slobodni predstavnici znaka dobiće poziv na zabavu gd‌je bi mogli sresti osobu iz prošlosti. Više pažnje posvetite zdravlju leđa.

Blizanci

Vaše komunikacione vještine danas će biti na vrhuncu, što će vam pomoći da lako sklopite nove poslovne saveze. U ljubavi ćete se osjećati pomalo nesigurno, pa će vam biti potrebna dodatna potvrda naklonosti od strane partnera. Oni koji su slobodni mogli bi započeti flert preko društvenih mreža. Smanjite unos kofeina.

Rak

Poslovna situacija zahtijevaće od vas brzu reakciju i prilagođavanje novim okolnostima. Na emotivnom polju dominiraće strast, a izlazak na mjesto sa živom muzikom dodatno će podgrijati atmosferu među vama. Slobodni će se naći u centru pažnje na porodičnom okupljanju, gd‌je će im biti predstavljena zanimljiva osoba. Mogući su problemi sa varenjem.

Lav

Dan je savršen za završavanje administrativnih poslova i potpisivanje važnih dokumenata. U zajedničkom životu sa partnerom moguća je rasprava oko kućnih obaveza, ali će kompromis biti lako dostižan ako ostanete smireni. Slobodni predstavnici znaka možda će ostvariti neočekivan kontakt sa osobom koja se bavi medicinom. Provjerite vid.

D‌jevica

Osjetićete veliku plimu energije koja će vas podstaći da započnete novi sportski hobi. Na ljubavnom planu, iskreno priznanje svojih osjećanja pomoći će vam da prevaziđete jaz koji se pojavio u posljednje vrijeme. Oni koji su sami biće skloni maštanju o osobi koju često viđaju u komšiluku, ali nikako da joj priđu. Pijte više vode tokom dana.

Vaga

Vaša profesionalna reputacija danas može biti na testu zbog tuđe greške, zato pažljivo nadgledajte sve. U emotivnom odnosu akcenat je na međusobnoj podršci prilikom donošenja važne životne odluke za oboje. Slobodni predstavnici znaka mogli bi dobiti iznenadno cvijeće. Moguća je osjetljivost kože.

Škorpija

Intuicija će vam biti najbolji saveznik u donošenju odluke koja se tiče vaše dalje karijere. Na emotivnom polju bićete skloni analiziranju svake partnerove riječi, što može dovesti do nepotrebne napetosti u vazduhu. Slobodni bi mogli upoznati osobu koja će ih fascinirati svojim stavovima o životu. Čuvajte se sportskih povreda.

Strijelac

Današnji poslovni rezultati će premašiti vaša očekivanja, što će biti povoljan trenutak za razgovor o povišici. U ljubavi vas očekuje mirno popodne uz omiljeni film u zagrljaju voljene osobe. Slobodni predstavnici znaka mogli bi ostvariti dubok emotivni kontakt sa nekim koga upoznaju preko zajedničkog hobija. Ojačajte organizam medom i voćem.

Jarac

Moraćete da se posvetite rješavanju tehničkih problema na poslu koji vam oduzimaju dragocjeno vrijeme. U ljubavnom odnosu moguća je manja ljubomora sa partnerove strane, koju ćete najbolje umiriti iskrenim razgovorom. Slobodni bi mogli osjetiti leptiriće u stomaku zbog osobe koju poznaju iz srednjoškolskih dana. Obratite pažnju na zube.

Vodolija

Kreativni projekti na kojima radite konačno će početi da donose prve konkretne rezultate. U emotivnom životu, zajednički izlet u neki obližnji grad ili posjeta prijateljima donijeće vam preko potrebnu svježinu. Slobodni će biti raspoloženi za neobavezan flert, ali bi jedan susret mogao prerasti u nešto ozbiljnije. Prijala bi vam masaža.

Ribe

Osjetićete potrebu da promijenite nešto u svom radnom okruženju kako biste se osjećali prijatnije. U ljubavnom odnosu partner će biti vaša najveća podrška i inspiracija za nove poduhvate koje planirate. Slobodni predstavnici znaka mogli bi naći srodnu dušu na edukativnom predavanju. Moguća je prolazna nesanica, piše Alo online.