Nezapamćen horor u BiH: Preminula majka Nizame Hećimović, sahranjena pored kćerke

09.04.2026 07:15

Незапамћен хорор у БиХ: Преминула мајка Низаме Хећимовић, сахрањена поред кћерке

Slučaj ubistva Nizame Hećimović u Gradačcu prije dvije i po godine potresao je kompletan region.

Nju je ubio monstrum Nermin Sulejmanović, sve je prenosio na društvenim mrežama, a onda je nastavio krvavi pir u kojem je ubio 23-godišnjeg Denisa Ondera, a onda pred kućom i njegovog oca Đengiza (55), a četiri metka sasuo je u Denisovu majku Harisu. Ona je, srećom, preživjela.

Majka sahranjena pored kćerke

Za eventualne propuste u službi, odnosno kako je monstrum koji je ranije prijetio Nizami Hećimović, do danas niko nije odgovarao.

Ekipa Avaza boravila je u Gradačcu, a pored Nizaminog groba, sada se nalazi i grob njene majke. Ona je preminula prošle godine.

Nizamu Hećimović niko nije zaboravio, pa se na njenom grobu nalazi velika količina cvijeća.

Zijada je samo kratko rekla da joj je dodatno teško nakon smrti sestre i da joj je zbog toga teško išta pričati.

