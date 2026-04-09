Jedna od najtežih bitaka u novijoj srpskoj istoriji počela prije 27 godina

Jedna od najtežih bitaka u novijoj srpskoj istoriji, bitka na Košarama, počela je na današnji dan prije 27 godina, poginulo je 108 vojnika braneći državnu granicu Savezne Republike Jugoslavije od albanskih terorista i NATO-a.

Pripadnici terorističke OVK su uz pomoć NATO avijacije i albanske vojske namjeravali da zauzmu karaulu Košare, a potom naprave koridor za kopnenu invaziju iz pravca Albanije.

Bio je Veliki petak, uoči Uskrsa 1999. godine, 17. dan NATO agresije na Srbiju odnosno SRJ kada je u rejonu karaule Košare uslijedio žestok napad sa teritorije Albanije.

Napad je pokrenut u tri pravca prema vrhu Rase Košares, ka karauli Košare i prema vrhu Maje Glave.

Cilj je bio da se presijecanjem komunikacije između jedinica Vojske Jugoslavije u Đakovici i Prizrenu, omogući kopnena invazija i ovladavanje prostorom Kosova i Metohije.

Bitka je trajala 67 dana, sve do potpisivanja Kumanovskog sporazuma i povlačenja Vojske Jugoslavije sa Kosova i Metohije, odnosno 10. juna 1999. godine.

Uprkos ogromnim naporima OVK i njihovih zapadnih pokrovitelja, i zauzimanju lokacija od strane terorista, Vojska Jugoslavije uspjela da stabilizuje front na drugoj liniji odbrane i spriječi dalje napredovanje, odnosno kopnenu invaziju na SRJ.

Najveći broj srpskih snaga na Košarama činili su vojnici na redovnom odsluženju vojnog roka prosječne dobi od 19 do 20 godina, a borili su se i Srbi dobrovoljci iz inostranstva, te kozaci.

Nasuprot snagama Vojske Jugoslavije na prostoru Albanije nalazilo se gotovo 12.000 vojnika NATO, od čega 5.000 Amerikanaca, sa najmanje 30 tenkova i 26 borbenih helikoptera Apač.

Tokom dva mjeseca borbi poginuo je 21 oficir i podoficir, 50 vojnika na odsluženju vojnog roka, 13 aktivnih vojnika i 24 dobrovoljca, dok je ukupno ranjeno 256 boraca.

Iako ne postoje precizni podaci o gubicima neprijatelja, procjenjuje se da su višestruko veći.

U napadu na Košare učestvovale su i Oružane snage Albanije koje su artiljerijskom vatrom pružale podršku teroristima na terenu, kao i letjelice Sjevernoatlantske alijanse koje su konstantno izviđale i bombardovale položaje Vojske Jugoslavije i vršile korekciju artiljerijske vatre.

Zahvaljujući filmu "Ratne priče sa Košara" i drugim dokumentarnim filmovima, svjedočenjima učesnika bitke, naročito pokojnog generala i komandanta 549. motorizovane brigade Božidara Delića, sačuvano je sjećanje na sve borce koji su dali živote za odbranu zemlje i time spriječili kopnenu invaziju na SRJ, prenosi Srna.