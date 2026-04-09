Od sutra prestaje pečatiranje pasoša pri ulasku u EU, prelazak granice evidentira se digitalno

Autor:

ATV
09.04.2026 10:23

Од сутра престаје печатирање пасоша при уласку у ЕУ, прелазак границе евидентира се дигитално

Od sutra, 10. aprila 2026. godine, države članice Evropske unije započinju s potpunom primjenom sistema ulaska/izlaska - EES (Entry/Exit System), čime završava njegovo postupno uvođenje i prelazi se na isključivo digitalno evidentiranje prelazaka vanjskih granica šengenskog prostora.

Od navedenog datuma prestaje pečatiranje putnih isprava državljana trećih zemalja, a svi podaci o ulascima i izlascima bilježit će se elektronski u EES sistemu.

Putnicima će se fotografisati lice te uzimati otisci prstiju i lični podaci iz putne isprave.

Sistem automatski evidentira datum i mjesto ulaska i izlaska, trajanje dopuštenog boravka te eventualna odbijanja ulaska. Trajanje dopuštenog boravka precizno se računa putem integriranog automatiziranog kalkulatora.

Na taj način omogućuje se preciznije praćenje boravka te se dodatno povećava sigurnost vanjskih granica Evropske unije.

Najdužu granicu BiH dijeli sa Hrvatskom, koja je saopćila da potpuno spremna dočekuje početak pune primjene EES-a.

"Republika Hrvatska aktivno je sud‌jelovala u procesu uvođenja sistema te je prepoznata i pohvaljena kao jedna od država članica koja EES sistem provodi pravodobno, učinkovito i u skladu s pravnom stečevinom Evropske unije", naveli su iz MUP-a RH.

Od početka primjene EES-a, 12. oktobra 2025. godine do 1. aprila 2026. godine u EES sistemu je kreirano i verificirano više od 3.750.000 dosjea državljana trećih zemalja, što potvrđuje visoku razinu operativne spremnosti hrvatske granične policije.

Sistem Ulaska/izlaska (EES) jedan je od ključnih informacijskih sistema Evropske unije u području upravljanja granicama, kojim se modernizira i unapređuje granična kontrola za državljane trećih zemalja koji ulaze u šengenski prostor na kratkotrajni boravak, piše Kliks.

Više iz rubrike

Цијена прасића и јагњади значајно порасла

Društvo

Cijena prasića i jagnjadi značajno porasla

8 h

0
Crna Gora more

Društvo

Rat promijenio planove za ljetovanje: Crna Gora među svjetskim hit destinacijama

8 h

0
"Отказују, бубрези, плућа, срце" Љекарима на Васкрс пуне руке посла и није наивно

Društvo

"Otkazuju, bubrezi, pluća, srce" Ljekarima na Vaskrs pune ruke posla i nije naivno

9 h

0
Српска богатија за 24 бебе

Društvo

Srpska bogatija za 24 bebe

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

36

Ofarbajte jaja starom svilenom maramom, rezultat će vas oduševiti

18

26

Istorijski trenutak za auto-industriju: Električni automobili "pomeli" benzince

18

20

Italija uvodi plaćeno odsustvo za njegu bolesnih ljubimaca

18

12

Da li pravilno njegujete kosu? Ovo su razlozi zašto vam se boja brzo ispere

17

58

Minić: Vaskrs je osnova naše vjere i življenja

