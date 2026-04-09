Pukla ljubav Vukanovića i BHRT: Voditelj ga isključio iz emisije

Novinar BHRT Zvonimir Komšić prekinuo je intervju sa Nebojšom Vukanovićem nakon što su se sukobili oko navijanja za reprezentaciju Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu u Americi.

Komšić je upitao Vukanovića za koga će navijati na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, a odgovor lidera Liste za pravdu i red mu se nije svidio zbog čega je prekinuo razgovor i završio emisiju.

"Neću se ne radovati uspjesima BiH. Ti mladi ljudi su prvenstveno igrali srcem što je nama ostavilo veliki utisak. Sergej Barbarez, kada postavite pravog čovjeka koji je bio dobar fudbaler na pravo mjesto, tako treba da funkcioniše sve kod nas. Morate da date profesionalcu odriješene ruke da radi", rekao je Vukanović da bi ga voditelj prekinuo i zatražio da ne odgovara diplomatski nego da kaže hoće li navijati za BiH.

"Ja navijam za Srbiju i Crvenu zvezdu. Srbije nema i nikad se nisam radovao neuspjesima BiH".

To je Komšić iskoristio i poručio da je logično ako radi i živi u BiH da i navija za reprezentaciju u fudbalu.

"Ne možete voljeti istovremeno dvije žene. Rekao sam da se radujem uspjesima BiH, ali ne možete tražiti da srčano navijam za BiH kao što mogu navijati za Srbiju", rekao je Vukanović poslije čega je nastao sukob.

Voditelj Zvonimir Komšić mu je poručio da ako voli Srbiju da tamo treba da se kandiduje i završio razgovor, dok je sve vrijeme Vukanović galamio da ga ne može prekinuti.

Dobar za prvih pola sata

Komšić sa druge strane nije prekidao Vukanovića prvih pola sata gostovanja dok je lider Liste za pravdu i red negativno komentarisao dešavanja u Republici Srpskoj, kao i dok je kritikovao predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Tema je bila i posjeta Donalda Trampa Mlađeg Banjaluci. Dok sarajevski političari, osim Elmedina Konakovića, ćute na posjetu sina američkog predsjednika, BHRT je otvorio širom vrata političarima iz Republike Srpske koji su voljni umanjiti značaj ove posjete. Ni tu Komšić nije prekidao Vukanovića i pustio ga je da iznese niz optužbi.

Kada je isteklo vrijeme za kritiku Republike Srpske, preostalo vrijeme provedeno u razgovoru o BiH je završeno neslavno.

Stanivuković pokajnik

Lider Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković zajedno sa Jelenom Trivić i Nebojšom Vukanovićem od 2018. godine bio je glavni sagovornik federalnih medija.

Dok je performansima ismijava rukovodstvo Republike Srpske i ispovijedao se u Sarajevu bio je čest gost najgledanijih televizija u FBiH. Na jednom od posljednjih gostovanja, a tada je uveliko preuzeo odijelo srpskog patriote, Stanivukoviću je u emisiji Senada Hadžifejzovića zasmetalo što voditelj ne želi da izgovori Republika Srpska, nego govori RS i tada je nastao okršaj u emisiji.

Poslije je u emisiji Radio televizije Republike Srpske Stanivuković progovorio i gostovanjima u Sarajevu:

"To je jedna od najljepših emisija u mom životu. Vidio sam koliko taj čovjek ne voli Republiku Srpsku. Shvatio sam da više nikada u tu emisiju ne treba da odem. Ako hoće sa mnom da ima emisiju treba da dođe u Banjaluku. I znate pod kojim uslovima? Da kaže Republika Srpska. Kada sam vidio da mi neki ljudi u Republici Srpskoj govore šta ćeš kod njega, nisam shvatao šta pričaju. Vidio sam kroz iskustvo animozitet prema Republici Srpskoj", rekao je svojevremeno Stanivuković.