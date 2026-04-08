Špirić: Klub Bošnjaka želi da Srbe i Hrvate pretvore u publiku, a ne faktor odlučivanja

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić izjavio je da je predsjedavajući ovog doma Kemal Ademović uz podršku opozicije iz Republike Srpske danas izašao izvan Ustava BiH i Poslovnika o radu ovog doma, te se stavio na čelo opozicije i počeo besplatnu predizbornu kampanju u Domu naroda.

"Nemamo mi ništa protiv toga, osim što kažemo da nećemo raspravljati ni o čemu što ne bude plod dogovora i konsenzusa unutar Kolegijuma", rekao je Špirić Srni.

On je naveo da se Kolegijum može dogovoriti barem o datumu održavanja sjednice, ako se ne može dogovoriti o dnevnom redu.

Govoreći o navodima delegata koji su na današnjoj sjednici govorili da treba podnijeti krivičnu prijavu protiv onih koji nisu došli na sjednicu, Špirić je istakao da je uzaludan posao onih koji bi od Doma naroda da prvo naprave stanicu policije, pa onda sud i tužilaštvo.

"Čim se prije vrate za sto da se razgovara i pregovara biće svima bolje", konstatovao je Špirić.

On je podsjetio da je Klub delegata bošnjačkog naroda prošle godine devet mjeseci blokirao rad Doma naroda, ističući da oni Srbe i Hrvate žele da pretvore u publiku, a ne faktor odlučivanja.

"To je ključna stvar protiv koje se borimo", naglasio je Špirić.

Govoreći o situaciji u Klubu delegata srpskog naroda u Domu naroda, Špirić je rekao da je situacija jasna, a to je da opozicijom iz Republike Srpske upravlja predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović i Klub Bošnjaka.

"Oni su nesvjesno Dom naroda pretvorili u nevladinu organizaciju", zaključio je Špirić, prenosi Srna.