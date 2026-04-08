Špirić: Klub Bošnjaka želi da Srbe i Hrvate pretvore u publiku, a ne faktor odlučivanja

08.04.2026 13:13

Никола Шпирић говори на конференцији за медије
Foto: Srna

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić izjavio je da je predsjedavajući ovog doma Kemal Ademović uz podršku opozicije iz Republike Srpske danas izašao izvan Ustava BiH i Poslovnika o radu ovog doma, te se stavio na čelo opozicije i počeo besplatnu predizbornu kampanju u Domu naroda.

"Nemamo mi ništa protiv toga, osim što kažemo da nećemo raspravljati ni o čemu što ne bude plod dogovora i konsenzusa unutar Kolegijuma", rekao je Špirić Srni.

On je naveo da se Kolegijum može dogovoriti barem o datumu održavanja sjednice, ako se ne može dogovoriti o dnevnom redu.

Govoreći o navodima delegata koji su na današnjoj sjednici govorili da treba podnijeti krivičnu prijavu protiv onih koji nisu došli na sjednicu, Špirić je istakao da je uzaludan posao onih koji bi od Doma naroda da prvo naprave stanicu policije, pa onda sud i tužilaštvo.

"Čim se prije vrate za sto da se razgovara i pregovara biće svima bolje", konstatovao je Špirić.

On je podsjetio da je Klub delegata bošnjačkog naroda prošle godine devet mjeseci blokirao rad Doma naroda, ističući da oni Srbe i Hrvate žele da pretvore u publiku, a ne faktor odlučivanja.

"To je ključna stvar protiv koje se borimo", naglasio je Špirić.

Govoreći o situaciji u Klubu delegata srpskog naroda u Domu naroda, Špirić je rekao da je situacija jasna, a to je da opozicijom iz Republike Srpske upravlja predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović i Klub Bošnjaka.

"Oni su nesvjesno Dom naroda pretvorili u nevladinu organizaciju", zaključio je Špirić, prenosi Srna.

Nikola Špirić

Dom naroda

Ustav BiH

Kemal Ademović

opozicija

Više iz rubrike

Вулић: Недопустив и опасан притисак Изетбеговића на правосуђе

BiH

Vulić: Nedopustiv i opasan pritisak Izetbegovića na pravosuđe

6 h

0
Хитна сједница Дома народа прекинута због недостатка кворума

BiH

Hitna sjednica Doma naroda prekinuta zbog nedostatka kvoruma

7 h

0
Цвијановић о изјави Бакира Изетбеговића: У којој нормалној правној држави би то могло?

BiH

Cvijanović o izjavi Bakira Izetbegovića: U kojoj normalnoj pravnoj državi bi to moglo?

9 h

0
Владика Сергије указао да су војницима угрожена вјерска права и слободе

BiH

Vladika Sergije ukazao da su vojnicima ugrožena vjerska prava i slobode

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

03

Teška nesreća u BiH: Više osoba povrijeđeno

18

58

Centralne vijesti, 08.04.2026.

18

53

Ubio suprugu pred djecom zbog "crne magije": Isplivali jezivi detalji

18

45

Hormuški moreuz ponovo zatvoren: Iran uputio prijetnje

18

39

Orban: Obustava tranzita nafte - predstava Brisela i Kijeva

