Cvijanović o izjavi Bakira Izetbegovića: U kojoj normalnoj pravnoj državi bi to moglo?

U kojoj normalnoj pravnoj državi bi predsjednik političke stranke mogao najavljivati kakve će biti odluke pravosudnih institucija, upitala je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Srpski član uputila pitanje povodom izjave lidera SDA Bakira Izetbegovića da "Milorad Dodik više neće moći biti predsjednik SNSD-a". "Ovo je još jedan očigledan dokaz sprege političkog Sarajeva i pravosuđa BiH. Sarajevski političari su od BiH napravili anarhotvorevinu u kojoj je vladavina prava mrtvo slovo na papiru, a pravosuđe instrument za progon političkih protivnika", napisala je Cvijanović na društvenoj mreži Iks. Ovo je još jedan očigledan dokaz sprege političkog Sarajeva i pravosuđa BiH. U kojoj normalnoj pravnoj državi bi predsjednik političke stranke mogao najavljivati kakve će biti odluke pravosudnih institucija? Sarajevski političari su od BiH napravili anarhotvorevinu u kojoj je… pic.twitter.com/X04ZuXsF8C — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) April 8, 2026

