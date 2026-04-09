Zagađenje vazduha u više gradova

Vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovništva u Doboju, Živinicama, Kaknju i Zenici. Prema mjerenju u 9.00 časova, indeks kvaliteta vazduha u Doboju je 124, u Živinicama 122, u Kaknju 120, a u 107 Zenici.

Indeks u Ilijašu je 91, Maglaju i Visokom 83, Banjaluci 77, Brodu 73, Sarajevu 72, Hadžićima 68, Tešnju 67, Jajcu 64, Gacku 61 i Vogošći 55, što ukazuje na umjeren stepen zagađenja.

Prema skali indeksa, vrijednosti od nula do 50 označavaju dobar kvalitet vazduha, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a iznad 300 predstavljaju opasnost po zdravlje.