Dodik: Konaković, Alkalaj i Lagumdžija doživjeli potpuni fijasko

26.03.2026

12:18

Konaković, Alkalaj i Lagumdžija ne predstavljaju BiH. Oni su samo glasnogovornici Islamske deklaracije i ratne politike Alije Izetbegovića - politike koja je BiH gurnula u rat i koja do danas nije odustala od cilja da iz nje istisne sve nemuslimane, prije svega Srbe i Hrvate, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Cinično je koristiti Sarajevsku Hagadu kao rekvizit za dokazivanje "suživota". Još tragičnije - za ličnu promociju, na šta je ukazala i uprava Zemaljskog muzeja. Od 12.000 Jevreja u Sarajevu pred Drugi svjetski rat, 80% ih je završilo sa svojim srpskim komšijama u Jasenovcu, Gradini ili Aušvicu. U isto vrijeme, uz blagoslov islamskih vjerskih lidera, formirana je SS Handžar divizija, a gradom su upravljali ustaški gradonačelnici islamske vjere", rekao je Dodik.

On kaže da "jedan cirkus u Vašingtonu ne može da izbriše pamćenje jevrejskog naroda i civilizovanog svijeta".

"Ne može da se zaboravi da je Kadem Sulejmani obučavao svoje borce u Bosni protiv Srba, da je Alija Izetbegović pozirao sa Hamneijem i uživao njegovu podršku, niti da današnje Sarajevo sprečava evropske rabine da održe skup - uz otvoreni govor mržnje sa ministarskih funkcija "trojke" u Vladi Federacije. Lažni osmijesi u Americi ne mogu sakriti stvarnost: u Sarajevu Jevreji nisu dobro došli, antisemitski plakati su svakodnevica, Hamas se podržava, a 7. oktobar se slavi", rekao je Dodik i dodao:

"Ako je Hagada zaista vlasništvo BiH, a ne njihovo privatno vlasništvo - Srbi nemaju ništa protiv da se preda Izraelu. Vjerujem da nemaju ni Hrvati. To bi bio iskren gest pokajanja muslimanske strane, jer su upravo oni, kao ustaško cvijeće, najviše doprinijeli da Sarajevo ostane bez 80% svoje jevrejske zajednice, zahvaljujući kojoj je Hagada uopšte i stigla ovdje."

Dodik kaže da su na "vašingtonskom spektaklu potpuni fijasko".

"Zato na tom vašingtonskom spektaklu nije bilo više od jednog predstavnika američkog Kongresa. Doživjeli su potpuni fijasko.

U istoj nedjelji kada su potpisali svemuslimansku izjavu, čija je suština ponovo Islamska deklaracija - dokument kojim i dalje teže uništenju hrišćana u BiH - pokušali su da se predstave kao "tolerantni". Na njihovu žalost, savremeno Sarajevo, realnost BiH i gola istorijska istina pokazuju da oni sa suživotom i tolerancijom nemaju ama baš nikakve veze.

Istina je jača od svake predstave", rekao je Dodik.

