Minić: Raditi na tome da bude što manje stradanja Srba u budućnosti

Izvor:

SRNA

26.03.2026

11:53

Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je u Sijekovcu kod Broda da se mora raditi na tome da u budućnosti bude sve manje srpskih žrtava.

Moramo raditi na tome da spriječimo da nam se ne ponove naše žrtve iz Drugog svjetskog rata kada su nas odvodili u Jasenovca, ubijali pored puta, u našim kućama i dvorištima - rekao je Minić.

U obraćanju nakon polaganja vijenaca kod spomen-krsta u znak sjećanja na 34 godine od prvog masovnog zločina nad Srbima u BiH koje su počinile regularne hrvatske snage i paravojne muslimansko-hrvatske jedinice, Minić je istakao da se nikada ne smije zaboraviti ovo stradanje srpskog naroda.

Naglasio je potrebu da se svakodnevno njeguje kultura sjećanja na srpsku žrtvu i stradanja.

On je podsjetio da se ovih dana u Republici Srpskoj i Srbiji obilježava sjećanje na NATO agresiju na srpski narod, ističući da Srbi nikada ne smiju zaboraviti da je sve što je postojalo sile i nesreće udarilo na naš narod.

- To nas obavezuje da praštamo u onoj mjeri koliko neko može da oprosti, ali baka Milja koja je u Sijekovcu izgubila tri sina ona ne može oprostiti, a kako će zaboraviti - rekao je Minić.

сијековац

Društvo

Obilježavanje stradanja Srba u Sijekovcu kod Broda

On je naglasio da to zaboraviti ne mogu i svi drugi koji su izgubili članove porodica u Sijekovcu.

Minić je rekao da je hrišćanski da se prašta, ali je isto tako hrišćanski obezbijediti da srpski narod i porod da nastavi da živi.

- Moramo shvatiti da srpski narod ne smije da se dijeli i da iza sebe imamo Srbiju koju volimo - rekao je Minić.

