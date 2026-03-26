Uskoro završetak radova i puštanje u saobraćaj puta Sarajevo-Foča

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović, koji je danas posjetio gradilište na mostu u Tuhaljima na magistralnom putu Sarajevo-Foča, rekao je da su radovi na obezbjeđenju klizišta, na učvršćivanju konstrukcije mosta pri kraju i da očekuje da će za 20, 25 radnih dana kompletan posao biti završen i pušten u saobraćaj ovaj put

"Radovi su komplikovani, vidite i sami kakvo je klizište ovdje i kakav je sam postupak koji se ovdje radi. Molim sve koji koriste ovaj putni pravac za još malo strpljenja, pri kraju smo, ali će posao biti odrađen kako treba", rekao je Stevanović novinarima.

On je naveo da je ostalo da budu izbetonirana još dva šipa i dodao da su rokovi probijeni zbog toga što se tokom samog izvođenja pojavila potreba za još nekoliko šipova da bi se bilo sigurno da je zaustavljeno klizanje.

"Mjerenja pokazuju da se sadašnja konstrukcija mosta ne pomjera nigdje. Očekujemo, uz ozbiljnu ažurnost svih izvođača, da ćemo negdje za 20, 25 radnih dana završiti ovaj kompletan posao i pustiti put u saobraćaj", rekao je Stevanović.

On je dodao da će u ponedjeljak izaći u javnost barem direktor "Puteva" sa jasnim dinamičkim planom kad ko šta radi.

"Očekujemo da ovaj put predamo i Fočacima i svim građanima koji ga koriste na upotrebu", rekao je Stevanović, koji je danas posjetio gradilište na mostu u Tuhaljima zajedno sa vršiocem dužnosti direktora "Puteva Republike Srpske" Miroslavom Jankovićem.