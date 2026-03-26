Uskoro završetak radova i puštanje u saobraćaj puta Sarajevo-Foča

Izvor:

SRNA

26.03.2026

11:37

Пут Сарајево-Фоча
Foto: Srna

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović, koji je danas posjetio gradilište na mostu u Tuhaljima na magistralnom putu Sarajevo-Foča, rekao je da su radovi na obezbjeđenju klizišta, na učvršćivanju konstrukcije mosta pri kraju i da očekuje da će za 20, 25 radnih dana kompletan posao biti završen i pušten u saobraćaj ovaj put

"Radovi su komplikovani, vidite i sami kakvo je klizište ovdje i kakav je sam postupak koji se ovdje radi. Molim sve koji koriste ovaj putni pravac za još malo strpljenja, pri kraju smo, ali će posao biti odrađen kako treba", rekao je Stevanović novinarima.

On je naveo da je ostalo da budu izbetonirana još dva šipa i dodao da su rokovi probijeni zbog toga što se tokom samog izvođenja pojavila potreba za još nekoliko šipova da bi se bilo sigurno da je zaustavljeno klizanje.

"Mjerenja pokazuju da se sadašnja konstrukcija mosta ne pomjera nigdje. Očekujemo, uz ozbiljnu ažurnost svih izvođača, da ćemo negdje za 20, 25 radnih dana završiti ovaj kompletan posao i pustiti put u saobraćaj", rekao je Stevanović.

On je dodao da će u ponedjeljak izaći u javnost barem direktor "Puteva" sa jasnim dinamičkim planom kad ko šta radi.

"Očekujemo da ovaj put predamo i Fočacima i svim građanima koji ga koriste na upotrebu", rekao je Stevanović, koji je danas posjetio gradilište na mostu u Tuhaljima zajedno sa vršiocem dužnosti direktora "Puteva Republike Srpske" Miroslavom Jankovićem.

Zoran Stevanović

Republika Srpska

Više iz rubrike

Синиша Каран

Republika Srpska

Karan: Sijekovac je mjesto monstruoznog zločina nad srpskim civilima

4 h

5
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Sarajevo zagorčava život svima u BiH

6 h

1
Додик: Путин и Русија имају нашу чврсту подршку

Republika Srpska

Dodik: Putin i Rusija imaju našu čvrstu podršku

6 h

6
Жељка Цвијановић се обраћа на Конференцији конзервативне политичке акције у Даласу.

Republika Srpska

Cvijanović: Obradovala nas Trampova izjava da neće učestvovati u izgradnji država - nacija

7 h

4

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

34

MOK: Samo biološke žene mogu da se takmiče na olimpijskim igrama u ženskoj kategoriji

14

30

Bitno o bošnjačkoj Deklaraciji o osudi islamofobije

14

29

Šef vojske zaprijetio: Ako Izrael bude pred porazom, ulazimo u rat sa Iranom

14

13

Ako muškarac izgovara ovih osam rečenica – bježite od njega

13

56

Minić: Duel sa Stanivukovićem na dnu liste mojih prioriteta

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner